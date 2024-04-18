Начались съемки сериала «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

В Москве начались съемки криминальной драмы "Чужие деньги" по сценарию Сергея Минаева. Главные роли в сериале - оригинальном проекте онлайн-кинотеатра "Иви" исполнят Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш.

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Главному герою провинциалу Юре Афанасьеву (Максим Матвеев) предстоит внезапно для самого себя стать двойником убитого криптоафериста Алексея Воронова. Сам Воронов подается в бега. И именно опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя "дропа", Юру. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.

В просторной квартире, на встречах, в отношениях с девушкой Алиной Афанасьеву придется занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал. Но к этому ли он стремился?

Авторов сценария у сериала двое - помимо Сергея Минаева, Дмитрий Минаев. Режиссер-постановщик - Игорь Твердохлебов. В сериале также снимутся Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие. Все серии выйдут на "Иви" в 2025 году.

Прямая речь

Максим Матвеев, актер:

"Мне еще не доводилось играть в одном проекте две роли сразу. Этот опыт любопытен не только для меня как для исполнителя, а вообще для всей команды: и для творческой группы, и для режиссера, и для оператора, и для художников - в общем, задача интересная и амбициозная для всех. Еще до выхода на площадку мне необходимо было досконально подготовиться к этим двум персонажам - понимать, кто они, как они двигаются, что отличает их друг от друга, на каких психологических подоплеках их особенности завязаны, как они проявляют разные эмоции и так далее. Поэтому я составил для себя график двух ролей (это практика, которой я пользуюсь постоянно): для каждого персонажа и к каждой сцене я придумал и прописал свои черты, свои способы поведения и реакции на те или иные события. И вот только с такой готовой палитрой к каждой из ролей я вышел на площадку, и сейчас вместе с командой мы воплощаем все это в жизнь".

Сергей Минаев, автор сценария: