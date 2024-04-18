Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах

Комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" 25 апреля выходит на больших экранах в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция" в кино", сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

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"Фильм остается близким зрителю и спустя 55 лет и неизменно собирает большое количество людей у телевизора. Теперь мы приглашаем аудиторию насладиться этим шедевром советского кинематографа на большом экране в улучшенном изображении и звуке и ощутить атмосферу 1960-х, когда комедия впервые вышла в прокат", - привели в пресс-службе слова директора по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Ивана Кудрявцева.

Показ "Бриллиантовой руки" будет приурочен к 100-летию киноконцерна "Мосфильм". Прокат осуществляет дистрибьюторская компания МВК (входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение"). Советскую комедию покадрово восстановили мастера лаборатории "Мосфильма", фильм воссоздан в формате 4K - в точных красках и звуке, которые закладывались авторами.

Как пояснили в пресс-службе, выбор картины не случаен. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" ранее провел опрос аудитории, чтобы узнать, какой фильм зрители хотели бы посмотреть в кино. В числе лидеров оказалась "Бриллиантовая рука", ее назвали 22% респондентов. Опрос проводился с 21 по 24 декабря 2023 года на выходе из кинозалов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

Премьера комедии с Юрием Никулиным в главной роли состоялась 28 апреля 1969 года. В год проката ее посмотрели более 76 млн человек. Этот рекорд советские кинематографисты не могли побить в течение 11 лет.

Ранее в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция" в кино" в повторный прокат выходили картины "Асса", "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!", "Ширли-мырли". "Покровские ворота" и "Ширли-мырли" были показаны на большом экране впервые, а "Асса" стала самым кассовым советским перевыпуском в 2022 году, отметили в пресс-службе.