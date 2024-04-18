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Стивен Спилберг снимет фильм про НЛО на основе оригинальной идеи

В недавнем материале издание Variety упомянуло, что режиссёр Стивен Спилберг сейчас трудится над следующим проектом. Это будет лента, связанная с НЛО.

Стивен Спилберг снимет фильм про НЛО на основе оригинальной идеи
© Чемпионат.com

Постановщик в новой картине вновь обратится к теме внеземных цивилизаций. Ранее Спилберг снял культовые научно-фантастические фильмы: «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин». Новая работа разрабатывается на основе оригинальной идее Спилберга, но никаких деталей нет.

К работе над фильмом ценария привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Фильмы и сериалы
Парк Юрского периода
Война миров
Инопланетянин
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Близкие контакты третьей степени
Дэвид Кепп
Стивен Спилберг
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