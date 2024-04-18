Джозеф Куинн уверен, что «Фантастическая четверка» не будет типичным фильмом о супергероях

Актёр Джозеф Куинн, который сыграет Человека-факела в «Фантастической четвёрке», в интервью Entertainment Weekly рассказал об усталости индустрии от супергероев.

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По словам Куинна, «Фантастическая четвёрка» отличается от остальных фильмов Marvel. Именно поэтому лента не ощущается как типичная супергероика.

"Я думаю, что в истории «Фантастической четвёрки» всё будет сделано правильно. Есть аспекты, которые сильно отличаются от других фильмов Marvel. Это показалось мне очень убедительным."

Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). По слухам, злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.