Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм весны 2023

Время анимационных новинок! Весной расцветают не только растения, но и рынок мультфильмов, а в кинотеатрах и на стриминг-сервисах появляется всё больше свежих интересных релизов.

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Недавно Тлум.Ру представил своим читателям подборку самых ожидаемых анимационных новинок весны-2023 — их оказалось целых тринадцать. Вы проголосовали за мультфильмы, а мы распределили их от менее ожидаемого до самого долгожданного. Победитель в конце статьи.

№ 13. «Пушистый вояж»

Неужели истории о домашних любимцах перестали интересовать зрителей? Котик с собачкой, Педро и Грейси, потеряли своих хозяев, и в поисках своих двуногих оказались на последнем месте нашего топа самых ожидаемых новинок весны.

№ 12. «Суперпташки. Улётная миссия»

Помните птичку-тупика Джонни? Это мультфильм как раз о нём — ждём в конце мая. А вот зрители, кажется, не поняли, что это история о давно знакомом герое мультсериала «‎Пуффины», а главного героя озвучивает Джонни Депп, вот и поместили историю на предпоследнее место.

№ 11. «Гиганты Ла-Манша»

Наследник Дон Кихота приземляется на одиннадцатом месте. История о спасении городка Ла-Манш, потомке знаменитого героя и воображаемых кроликах не слишком заинтересовала зрителей.

№ 10. «Приключения панды»

Панд любят все — они как котики, только большие и медведи. Но в этом случае зрители не совсем в курсе о том, что скоро выходит эта приключенческая новинка от датских авторов.

№ 9. «Клетки Ю-ми: Фильм»

Несмотря на популярность одноимённой корейской дорамы, зрители практически не ждут выхода анимационной версии. Удивительно, ведь в последнее время всё больше людей начинают увлекаться корейской культурой.

№ 8. «Дятел Вуди едет в лагерь»

Кажется, современные зрители не знают о дятле Вуди и его знаменитом смехе — поэтому выше восьмого места в рейтинге ожидания ребут не попал. Хотя проект, кажется, любопытный — по крайней мере другая история-возрождение в нашем топе заняла место повыше. Какая? Читайте дальше, чтобы узнать.

№ 7. «Касаграндес»

Что это за незнакомое слово? Многие зрители не знают, что это — полнометражный мультфильм, основанный на анимационном шоу «Шумный дом». Поездка в Мексику, древнее божество и стандартные семейные склоки — это ли не причины обратить внимание на проект?

№ 6. «Мегамозг против Синдиката рока»

Это как раз тот случай, когда слухи распространяются быстрее, чем зрители успевают познакомиться с мультфильмом. Новый «Мегамозг» вышел в начале весны, но сразу стал жертвой не самых позитивных обзоров от первых зрителей. Неудивительно, что фанаты хотят его посмотреть, но всё-таки побаиваются. А наш обзор читайте тут.

№ 5. «Свин-наёмник»

Эта история до сих пор не обзавелась подробностями, но зрители всё равно жаждут увидеть свинью-наёмника. Неудивительно — обычно в этой роли перед нами предстают другие животные, а хрюшек часто обделяют вниманием. Ну что же, ждём выхода.

№ 4. «Хранительница драконов»

Ещё одна новинка на китайскую тему… правда, на этот раз от испанской студии. Девушка спасает дракона — и становится героиней древнего пророчества. Тема не новая, но всё-таки увлекательная, а истории о драконах всегда привлекают зрителей, поэтому мультфильм приземлился на четвёртом месте нашего зрительского рейтинга.

№ 3. «Единорог Тельма»

Эта мемная единорожка привлекает зрителей — возможно, на фоне вновь загоревшейся любви к лошадям и поняшкам. История о стремлении к славе и великом обмане, основанная на детской серии книг, заинтересовала зрителей настолько, что попала на третье место.

№ 2. «Гарфилд»

В последнее время выходит всё больше проектов о детстве знаковых персонажей из двухтысячных. Зрители соскучились по рыжему котику, обожающему вкусно поесть, да и котов обожают практически все, так что Гарфилд вальяжно прошествовал на второе место в рейтинге, закусывая лазаньей.

№ 1. «Кунг-Фу Панда 4»

Четвёртую часть франшизы не терпится посмотреть большинству читателей Тлум.Ру — и это несмотря на то, что официально в России мультфильм не вышел. Панда По — забавный, неловкий и нелепый, потому и интересует наших читателей.