Умер режиссер и сценарист Мурат Джусойты, снявший «Горца»

17 апреля ушел из жизни Мурат Джусойты (Джусоев), советский режиссер и сценарист, в конце 1980-х дебютировавший на криминальном боевике Владимира Феоктистова "Фанат".

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Далее Джусойты снял по своим сценариям "Курьера на Восток", "Горца", "Похищение Европы", "Рудник", выступил сценаристом ленты "Человек в зеленом кимоно".

Мурат Джусойты родился в горном селении Южной Осетии Нагутни в 1959 году. Окончил экономический (в 1983-м) и сценарный (1990) факультеты ВГИКа. Мастер спорта по борьбе.

Об уходе кинематографиста на 65-м году жизни сообщает сайт "Вести. Алания". Причина смерти не названа.