Самые громкие и популярные сериалы сезона-2023/2024

Сериалы уже давно перестали быть просто развлекательными телепродуктами. Сегодня они поднимают важные вопросы, провоцируют дискуссии, осмысливают реальность или документируют ее.

© Вечерняя Москва

Рассказываем о самых ярких шоу прошлого года и вышедших уже в 2024 году проектах, которые стоит посмотреть.

«Одни из нас» (The Last of Us)

© Вечерняя Москва

Канада, США, 2023 год

Драма, фантастика, боевик

Рейтинг: «Кинопоиск» — 7,9; Internet Movie Database (IMDb) — 8,7.

Возрастное ограничение: 18+

Человечество сталкивается со страшным паразитом — грибом кордицепсом. Захваченные им жертвы теряют разум и атакуют здоровых людей. Эпидемия распространяется невероятными темпами, мир погружается в хаос. Элли 14 лет, и она отличается от других девочек-подростков тем, что у нее иммунитет к паразиту. Контрабандисту Джоэлу, потерявшему дочь из-за разворачивающихся событий, нужно спасти Элли.

Сериал создан на основе уже ставшей культовой компьютерной игры The Last of Us. Она заслуженно получила множество наград, в том числе и за сюжет. Проект хорошо поставлен, имеет качественную картинку и сильный актерский состав. Педро Паскаль и вовсе достиг новых вершин популярности благодаря исполнению роли Джоэла и получил премию Гильдии киноактеров США как лучший актер драматического сериала. Шоу получит второй сезон, где обещают увеличить количество экшена.

«Грызня»

© Вечерняя Москва

США, 2023 год

Комедия, драма

Рейтинг: КП — 7,8; IMDb — 8.

Возрастное ограничение: 18+

На парковке случайно сталкиваются два незнакомых человека. Девушка не чувствует интереса к жизни и вынуждена продавать собственный бизнес. Мужчина испытывает серьезные трудности с деньгами. Неожиданная и неприятная встреча оборачивается конфликтом и сильнейшей взаимной антипатией. Каждый загорается желанием насолить недругу как можно сильнее.

История взаимной мести бизнес-леди и строителя рассказана в быстром темпе и смотрится на одном дыхании. Стиль шоу чем-то напоминает «Все везде и сразу». Тут хватает и юмора, и драмы. Затронуты многие социальные и философские вопросы: поиски себя, самоощущение, классовые разногласия и навязываемые стандарты.

«Терапия»

© Вечерняя Москва

США, 2023 год

Драма, комедия

Рейтинг: КП — 7,6; IMDb — 8.

Возрастное ограничение: 18+

Мужчина средних лет пытается справиться с потерей жены, старается наладить отношения с дочерью, заслужить уважение наставника и не растерять близких друзей. Он работает психотерапевтом и из-за напряжения и желания хоть что-то изменить начинает использовать не совсем этичный подход к лечению пациентов.

Добрый и смешной рассказ о том, как пережить смерть близкого человека. Сериал сравнивают с «Тедом Лассо» из-за сходства, подачи и главных героев, а также с проектом «После жизни» из-за сходства центральной темы и количества юмора. Харрисон Форд не слишком хорошо выступил с новым Индианой Джонсом, но в этом проекте выглядит органично и колоритно, пусть и не в главной, но значительной роли. Шоу можно называть воодушевляющим. Оно как минимум способно увлечь и отвлечь. А может быть, кого-то даже научит тому, как не терять себя и контакт с близкими людьми в сложных обстоятельствах.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

© Вечерняя Москва

Россия, 2023 год

Драма, криминал

Рейтинг: КП — 8,3; IMDb — 7,5.

Возрастное ограничение: 18+

Школьник Андрей играет на фортепьяно и хорошо учится, что не слишком соответствует духу времени и его реалиям. Вокруг него Казань конца 80-х годов, где мальчишки и молодые люди делятся на пацанов с уличным кодексом и всех остальных. Андрей — все остальные, но очень хочет стать пацаном. И ему это удается.

Критики и зрители до сих пор спорят, не романтизирует ли шоу преступные группировки и насилие. Создатели утверждают, что нет. Сериал стал одним из главных российских шоу года и сразу же завоевал большую популярность. «Слово пацана» хорошо поставлено и снято, сценарий не безупречен, но хорош. Драмы достаточно. Все, кого касался преступный мир, заплатили за это, иногда даже слишком высокую цену. Вероятно, каждому поколению нужны своя «Бригада» или свой «Бандитский Петербург». «Слово пацана» отлично справляется с такой задачей.

© Вечерняя Москва

США, 2018–2023 годы

Драма, комедия

Рейтинг: КП — 8,2; IMDb — 8,8.

Возрастное ограничение: 13+

Один из главных сериалов последнего десятилетия, смешавший уже известные зрителю ингредиенты из драмы, сатиры, из интриг и отношений между людьми. Шоу рассказывает об огромной бизнес-империи, на которую претендуют четверо сыновей — наследников ее владельца.

Шоу может напоминать как «Игру престолов», так и «Санта-Барбару», но сделано оно стильно и завершилось вовремя, без потери своего качества и интереса зрителей. Вышло всего четыре сезона. В 2023 году создатели расставили все точки над і. Патриарх наконец умирает, и определяются наследники.

«Кибердеревня»

© Вечерняя Москва

Россия, 2023 год

Комедия, фантастика

Рейтинг: КП — 8,1; IMDb — 7,3.

Возрастное ограничение: 12+

В относительно недалеком будущем люди изобрели роботов и покорили другие планеты, но все еще не разобрались с давлением капитала, жаждой власти и социальной несправедливостью. Ушлый бизнесмен Барагозин желает разрушить ферму добродушного и смешного Николая. Ферма полна роботов и расположена на Марсе. Николай вынужден спасать дом и защищать семью.

Сериал появился благодаря короткому веселому видео, где мужчина проводит онлайн-экскурсию по инопланетной роботоферме. Ролик стал вирусным и вызывал интерес, потому и были выделены средства на создание сериала. Шоу, может быть, и не тянет на главный сериал десятилетия, но оно не вызывает раздражения или отторжения, в нем есть над чем посмеяться, и роботы в самом деле хороши.

«Маленький огонек»

© Вечерняя Москва

США, 2023 год

Драма, биография, история

Рейтинг: КП — 8; IMDb — 8,4.

Возрастное ограничение: 16+

Вторая мировая война. Мира Гиз — молодая девушка, секретарша. Она живет в Нидерландах, вооруженные силы капитулировали после вторжения Германии, в стране прогерманское правительство. Гиз видит, как люди жертвуют собой, спасая других, но сама не чувствует себя героиней. Однако она вынуждена стать таковой. Ее просит о помощи Отто Франк, и Мира не может отказать. Дневник дочери Отто — Анны — станет литературным памятником времени и гуманизма.

Историческая биографическая драма воспроизводит особенности времени и старается передать его дух. Качественная игра актеров, фактурная история и сюжет о человеколюбии на фоне ужасов войны не могут оставить зрителя равнодушным.

«Уроки химии»

© Вечерняя Москва

США, 2023 год

Драма

Рейтинг: КП — 8,1; IMDb — 8,2.

Возрастное ограничение: 16+

США, 50-е годы прошлого века. Молодая женщина-ученый Элизабет Зотт добивается права жить и работать, а не быть просто домохозяйкой. Элизабет становится ведущей кулинарного шоу, но изо всех сил старается расширить рамки формата и учить женщин по всей стране не только готовить.

Глубокая и трогательная история о чувствах, взаимоотношениях и трудном пути женщины. Время действия шоу — прошлый век, но, разумеется, речь идет о положении вещей в наше время. Проект не злоупотребляет повесткой и не кажется навязчивым или воинствующим. Бри Ларсон воплотила привлекательную героиню, за которую хочется болеть.

«Властелины воздуха»

© Вечерняя Москва

США, 2024 год

Драма, история

Рейтинг: КП — 7,7; IMDb — 7,9.

Возрастное ограничение: 18+

Продолжение военной сериальной эпопеи от Стивена Спилберга, в которую входят успешные «Тихий океан» и «Братья по оружию». Сериал рассказывает истории британских и американских летчиков 100-й бомбардировочной группы. Сюжет основан на произведении Дональда Л. Миллера, где почти с документальной точностью зафиксированы будни властелинов воздуха.

Продюсерский проект Спилберга получил хорошие отзывы. Шоу получилось масштабным и историчным. Хорошо воссозданы декорации, подобраны костюмы. Однако проект по-хорошему старомоден и точно стоит внимания.

«Преступление и наказание»

© Вечерняя Москва

Россия, 2024 год

Драма

Рейтинг ожидания: 99 %.

Возрастное ограничение: 18+

Сериал только-только выходит на экраны, но уже считается событием. От него многого ждут. Сильный актерский состав, профессиональная и опытная команда, приличный бюджет. Современную адаптацию ставит создатель более чем успешного экзистенциального сериала-драмы «Топи» Владимир Мирзоев. В этой адаптации история Родиона Раскольникова разворачивается в современном Санкт-Петербурге.