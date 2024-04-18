Lionsgate снимет англоязычный сериальный ремейк культового «Олдбоя»

По информации издания Variety, по культовому корейскому боевику «Олдбой» снимут сериальный ремейк на английском языке. За его производство будет отвечать Lionsgate совместно с Паком Чхан-уком, создателем оригинальной ленты.

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По словам Чхан-ука, его творческое видение сериала отлично разделило руководство Lionsgate, поэтому шоу получило одобрение от него.

Lionsgate Television разделяет моё творческое видение того, как привнести «Олдбоя» в мир телевидения. Я с нетерпением жду возможности поработать со студией, чей бренд олицетворяет смелое, оригинальное и рискованное повествование

Кто сыграет в англоязычном ремейке, неизвестно.

Ранее «Олдбой» уже получал англоязычный ремейк, но картина не понравилась ни критикам, ни зрителям.