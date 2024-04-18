Экранизации, которые оказались лучше книг

«В школе я всегда была той одноклассницей, что прочитала за лето весь список литературы и еще столько же книг в придачу. Мои формуляры в библиотеке вечно заканчивались. И да, любила не только классику, но зачитывалась и фэнтези, и, как любая девчонка, романами. Странно, да?» – рассуждает София Макеева.

© Кадр из фильма «P.S. Я люблю тебя»

Несмотря на любовь к книгам, есть ряд экранизаций, с которыми интереснее проводить время. Можно спорить до посинения, что только через бумагу передаются переживания и чувства, ведь всё дело в нашей фантазии, а фильмы нас ограничивают. И всё-таки несколько работ вышли лучше!

«Боевой конь» (2012)

Я сначала посмотрела фильм, а потом решила, что надо бы и книгу прочитать. И это было плохим решением. Чтение только расстроило, потому что герои не раскрыты, а повествование от лица коня всё путано. При этом смысл о тяготах Первой мировой, который так ярко показали в фильме, в книге почти не освещен.

«P.S. Я люблю тебя» (2007)

Книгу осилить не смогла. Казалось, такой бессмысленный романтический флёр. А вот фильм Ричарда ДаГравенерса понравился. Хорошо раскрыты герои, любовная линия, и при этом отсутствует приторность. Смотреть можно, читать — нет.

«Кот по кличке Боб» (2016)

Прочитала всю серию книг, но далось очень тяжело. Сложная история парня, который пытается не жить наркотической зависимостью, а зарабатывает на улице с котом. Экранизация же показалась легкой, с долей юмора и правильными акцентами.

А есть ещё, знаете, когда и книга, и фильм шикарны, например, все экранизации по книгам Толкиена, Льюиса — современная графика поражает до глубины души, а режиссеры знают толк в своей работе. Но в целом советую сначала читать, потом смотреть — так всё на своих местах, и произведение раскрывается с разных сторон!