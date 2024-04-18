По мультсериалу «Люди Икс ’97» могут выпустить мультфильм

Создатели недавнего мультсериала «Люди Икс ’97» в интервью рассказали о желании перенести персонажей на большие экраны. Они хотели бы сделать из мультсериала полноценный мультфильм.

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Было бы здорово перенести этих Людей Икс, этих персонажей, этот стиль и эту работу на большой экран.

Пока что это лишь желание авторов проекта, поскольку Disney не объявлял о том, что по шоу выйдет полноценная картина.

«Люди Икс ’97» — продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего с 1992 по 1997 год. Главными героями сиквела вновь выступит команда Людей Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

Для просмотра доступно шесть эпизодов. Седьмой выйдет 24 апреля, а последний — 15 мая.