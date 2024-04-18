Дизайнеры будут создавать образы для героев российских фильмов и сериалов

Агентство креативных индустрий запускает в столице проект "Киношоурум", в рамках которого дизайнеры одежды смогут поучаствовать в создании образов для героев российских фильмов и сериалов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

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"Проект "Киношоурум" направлен на поддержку российских брендов, а также создание единой онлайн-площадки для объединения двух ключевых креативных индустрий - моды и кино. Бренды получат возможность выйти на широкую аудиторию благодаря появлению своей продукции в фильмах и сериалах, а кинопроизводители - уникальные коллекции, созданные специально под их киноленту. В первом потоке конкурса примут участие четыре сериала от онлайн-кинотеатра Okko. В течение года на платформе появятся и другие кинопроекты от разных киностудий", - приводятся в сообщении слова гендиректора Агентства креативных индустрий Гюльнары Агамовой.

Для участия в проекте предпринимателям надо заполнить заявку на сайте платформы, рассказать о бренде, ассортименте, точках продаж и приложить эскизы для образов одного или нескольких киногероев. Экспертное жюри оценит работы участников по таким критериям, как соответствие концепции сериала, стилю и времени, в котором происходят действия, художественной составляющей и коммерческому потенциалу будущих изделий. В состав жюри войдут специалисты в сфере моды и кино, стилисты, художники по костюмам, историки моды и кинопродюсеры. Коллекции победителей отбора будут использоваться при съемках, а после премьеры - появятся в столичных шоурумах и торговых центрах, где ее смогут приобрести жители и гости столицы.

Итоги первого отбора будут объявлены в сентябре, после чего креативные команды сериалов вместе с дизайнерами приступят к съемкам.