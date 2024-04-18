В Барнауле прошел премьерный показ короткометражного фильма «Домой»

В Барнауле прошел премьерный показ короткометражного художественного фильма "Домой", созданного на базе Молодежного центра кинематографистов Алтая.

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В основе сюжета - извечный конфликт "отцов и детей", разворачивающийся на фоне зимних пейзажей Горного Алтая. Аржан и его взрослая дочь Алтынай, возможно, никогда бы больше не увиделись, но неожиданное событие - по недосмотру врачей из больницы уходит Дед - заставляет их объединиться и отправиться на его поиски.

На премьере в кинотеатре "Пионер" был переаншлаг - посадочных мест хватило половине зрителей, остальные стояли у стен либо сидели на ступеньках. Повышенный интерес не удивителен. "Домой" - первый в истории двух Алтаев фильм, который полностью создан местными кадрами, без приглашенных звезд. Оригинальный сценарий написали Дмитрий Шарабарин и Любовь Юношева, оператором-постановщиком стал Степан Демидов, вторым режиссером - продюсер МЦКА Василий Романов. Главные мужские роли исполнили профессионалы из Республики Алтай: заслуженный артист России, актер, певец и композитор Ногон Шумаров и ведущий актер республиканского театра драмы Аржан Товаров. Центральная женская роль досталась выпускнице Алтайского института культуры Елене Брынцевой, дебютировавшей в игровом кино. Бюджет фильма оказался крошечным - около 200 тысяч рублей, многое делалось на энтузиазме и взаимопомощи.

Съемки картины проходили на территории Алтайского края: в селе Ая и окрестностях туристической зоны "Бирюзовая Катунь". По словам Шарабарина, для регионального короткого метра проект получился весьма масштабным: в картине задействовано 12 актеров и собака Пифагор, 14 человек съемочной группы, а в массовой сцене снялись ученики Айской средней общеобразовательной школы. Также к съемкам были привлечены участники образовательного проекта "Свет! Камера! Мотор! Фабрика кинопрофессий для творческой молодежи Алтая". Его реализует Молодежный центр кинематографистов Алтая при поддержке Фонда президентских грантов и регионального Министерства культуры. В рамках проекта барнаульские студенты из колледжа культуры, музыкального колледжа, а также школьники из Аи выступили в роли помощников режиссера, ассистентов оператора и звукорежиссера, актеров массовых сцен, получив практический опыт на реальной съемочной площадке.

- Во время съемочного процесса случилось немало мистических историй - это ж Горный Алтай, где надо быть очень внимательным к природе, ее подсказкам и предостережениям, - вспоминает режиссер Дмитрий Шарабарин, ранее работавший в документальном кино. - Съемочный процесс мы закончили в декабре 2021-го, а потом был долгий период монтажа и озвучки из-за проблем технического характера и нехватки опыта.

Как почти любой дебютный проект, фильм получился далеко не идеальным, начиная со сценария и заканчивая актерскими работами. Тем не менее многим зрителям он понравился. До Барнаула картину показали в Горно-Алтайске, там коренные жители республики близко к сердцу приняли рассказанную на экране историю, признав ее достаточно типичной для нашего времени - здесь и неуважение к старшим в роду, и проблемы совместимости культурных кодов в смешанных браках, и ментальный разрыв между традиционным и городским укладами. Финал истории, рассказанной в жанре роуд-муви, открытый - вопросов в современных реалиях гораздо больше, чем ответов. По сути, получился фильм о пути каждого - к самому себе и другим людям.

Одним из главных символов картины стали кедровые шишки, которые герой Ногона Шумарова раздавал всем, кого встречал. Съемочная группа набила немало шишек, работая над этим фильмом, получив взамен бесценный опыт.

- Я родился и рос в деревне. Если пользоваться сельскими аналогиями, для меня нынешняя премьера - это не "Праздник урожая", а "День первой борозды". Мы сейчас в точке отсчета и очень надеемся, что наш фильм станет одним из кирпичиков, заложенных в основу будущего индустриального кино на Алтае. Наша земля подарила отечественному кинематографу немало знаменитых режиссеров и актеров - пора снимать свое кино здесь, - считает Дмитрий Шарабарин.

Интересное совпадение: в один день с премьерой в Барнауле "Домой" показали на VIII Арктическом кинофестивале "Золотой ворон" в Анадыре.