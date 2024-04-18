Делегация из Москвы обсудила с Индией производство совместных фильмов

Делегация из Москвы во главе с руководителем столичного департамента культуры Алексеем Фурсиным посетила Мумбаи, где провела встречи с руководством Национальной корпорации развития кино и ряда индийских кинокомпаний, стороны обсудили перспективы совместного производства фильмов. Об этом ТАСС сообщила директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова.

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"В ходе визита делегация из Москвы ознакомилась с болливудской киноиндустрией. Договорились укреплять связи в области совместного производства кинопродукции", - сказала Ремизова.

По ее словам, россияне также пригласили индийских коллег принять участие в Московской международной неделе кино, которая запланирована на август текущего года.

Индийский мегаполис Мумбаи считается центром киноиндустрии южноазиатской республики. По аналогии с американском Голливудом, где находится множество киностудий, он получил название Болливуд. В Болливуде ежегодно снимается до 300 индийских кинолент на разных языках.