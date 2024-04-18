Режиссер Федор Петрухин скончался на 73-м году жизни

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Федор Петрухин скончался в возрасте 72 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Союзе кинематографистов России.

— На 73 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Федора Федоровича Петрухина, — говорится в сообщении.

В Союзе и Гильдии режиссеров выразили соболезнования близким режиссера, пишет Telegram-канале «Союз кинематографистов России».

Петрухин родился 4 января 1952 года в Закаменске Республики Бурятия. В 1989 году будущий режиссер окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. Петрухин отучился на режиссерском отделении мастерской Ролана Быкова).

В 1991 году Петрухин дебютировал в качестве режиссера-постановщика фильма «Дина». Кроме того, режиссер работал и в игровых фильмах: «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», а также «Подсолнух». Кроме того, среди работ режиссера выделяются и такие телевизионные сериалы как: «Новая жизнь сыщика Гурова» и «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение».