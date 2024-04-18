Стало известно, когда выйдет полный метр «Букиных»

"Букины" из ситкома "Счастливы вместе" превратились в полноценный сериал и снова завоевали свою аудиторию. Сериал с успехом прошел в телеэфире, а теперь набирает просмотры на видеоплатформах. И его создатели решили раскручивать историю екатеринбургской семьи по полной. Как удалось узнать "РГ", в этом году ожидаются съемки второго сезона сериала "Букины", а в 2025 году о Гене и Даше снимут полнометражный фильм.

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"Съемки фильма начнутся в 2025 году, в том же году ожидается выход картины на большие экраны", - подтвердил "РГ" креативный продюсер ТНТ Андрей Никифоров.

Успех сериала и его будущее анализировали эксперты, собравшиеся в Санкт-Петербурге на конференции "Телеком Интенсив", организованной "Триколором".

"Когда много вокруг нестабильности и неопределенности, зритель хочет увидеть своих любимых героев, увидеть, что у них все хорошо, они по-прежнему счастливы, - подчеркнул Никифоров. - Букины - это наши супергерои. Как бы они ни грызлись, они все равно друг за друга горой, а в конце всегда вместе. Этот продукт очень просился в том году на экран, поэтому мы его оперативно сделали его и выпустили, будем продолжать".

На конференции также отметили, что внимание к простым людям становится трендом в киноиндустрии. Гламурные герои больше не востребованы зрителями.

"Сериалы и кино все больше смотрят не только ради эмоций, но и ради опыта, чтоб увидеть, как другие люди проживают проблемы, беды, как радуются успехам, как борются за счастье, как сохраняют мир в своих семьях, отсюда успех и "Букиных", и турецких сериалов, и тех ситкомов, в которых главные герои не прожигают жизнь, а действуют", - поделился наблюдениями генеральный продюсер "Триколора" Михаил Анисимов.

По мнению экспертов, на российском ТВ в ближайшее время будет бум сериального контента о простых людях, живущих в разных городах России.