«Ленфильм» завершил съемки короткометражного фильма «Блокадный Трезорка»

Киностудия "Ленфильм" сообщила о завершении съемок нового короткометражного игрового фильма "Блокадный Трезорка" по мотивам одноименного рассказа петербургского писателя Александра Смирнова. Картина создается в традициях "доброго старого кино о верных друзьях человека - таких, как Джульбарс, Мухтар, Белый Бим Черное ухо", отметили на студии.

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"В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них - о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма", - рассказали на киностудии.

Режиссером картины выступил Илья Северов ("Развод по собственному желанию", "Я свободен"). В фильме снимались Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин и другие актеры. Для роли "пса-героя" была выбрана восточноевропейская овчарка по кличке Фрам - это его первая большая роль, раньше он снимался только в небольших эпизодах. На съемках творческой команде помогала дрессировщица с 30-летним стажем Александра Степанова.

В основе киноистории - рассказ Александра Смирнова о собаке по кличке Трезор, которая спасала от голода детей и взрослых блокадной зимой 1941 года.

"Эта реальная история произошла в Парголово, об этом вспоминали старожилы-блокадники. <…> Рассказ "Блокадный Трезорка" и, надеюсь, что и будущий фильм, учат добру, милосердию… И друг к другу, и к животным. Когда-то ленинградский мальчишка в 1939 спас на улице щенка… А через три года этот щенок вырос и спас от голода его семью. Добро, как посеянные семена цветов, хлеба, всегда даст красивый и добрый урожай", - приводятся в сообщении киностудии слова писателя.

Фильм снимался в окрестностях Сярьг (Всеволожский район, Ленинградская область), а также в Санкт-Петербурге. На "Ленфильме" добавили, что работу над картиной планируется завершить в мае этого года. Проект создается при поддержке комитета по культуре города.