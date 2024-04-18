Фестиваль российского кино в Казахстане посетили более 1,5 тыс. человек

Фестиваль российского кино в Казахстане посетили более 1,5 тыс. зрителей, особый интерес вызвала картина Клима Шипенко "Вызов", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскино.

© Unsplash

"Фаворитом казахстанской аудитории стала космическая драма "Вызов" - особый интерес фильм вызвал на фоне празднования Дня космонавтики", - отметили в пресс-службе.

Фестиваль прошел 12-14 апреля на площадках кинотеатров "Арман Asia Park" (Астана) и "Арман Достык" (Алматы). Он был организован Роскино при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и посольства Российской Федерации в Республике Казахстан. В программу вошли, помимо "Вызова", фэнтези "Бременские музыканты", комедия "Поехавшая", фильм-катастрофа "Снегирь" и военно-историческая драма "Воздух". В честь празднования Дня космонавтики "Вызов" также показали на специализированной выставке "Поехали!", организованной Русским домом в Астане. В рамках смотра также прошло обсуждение перспектив российско-казахстанского сотрудничества в киноиндустрии.

Кроме того, в состав делегации вошли директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко и гендиректор Роскино Эльза Антонова.

О перспективах сотрудничества

Смотр включал бизнес-программу. Российская делегация и представители кинобизнеса Казахстана провели круглый стол, где обсудили актуальные вопросы развития отрасли, создания единой стратегии продвижения кинофильмов на взаимные рынки, а также опыт в развитии "малых" муниципальных кинотеатров, использовании меценатской деятельности и автоматизированных систем.

Как сообщил Дмитрий Давиденко, накануне смотра в Алматы была утверждена Программа по сотрудничеству в сфере культуры на 2024-2026 годы в рамках заседания подкомиссии по культурно-гуманитарному сотрудничеству межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Республикой Казахстан.

"Программа предусматривает продолжение обменных культурных мероприятий. <…> Мы также ждем Дни казахстанского кино в России, договоренность о проведении которых была достигнута на заседании. Большой акцент мы с казахстанскими партнерами делаем и на проработку возможности совместного кинопроизводства", - привели его слова в пресс-службе.

Давиденко отметил, что для развития копродукции с Казахстаном есть много предпосылок: поддержка киноиндустрии в республике со стороны государства и бизнеса, стремление российских деятелей кинематографии к индустриальному диалогу, уже существующие совместные проекты, наработанный опыт и творческие связи.

"Обсуждали с коллегами также и другие форматы совместной работы, в частности, оцифровку кинокартин классиков советского и казахского кинематографа", - добавил он.

Председатель Лиги кинематографистов Казахстана Айдар Баталов отметил, что российский кинорынок привлекателен для проектов, в том числе совместных. "Объединение наработок различных киношкол позволит создавать качественно новые продукты, достаточно успешные в коммерческом плане, чтобы заинтересовать инвесторов", - привели его слова в Роскино.

"Фестиваль российского кино Казахстан 2024" стал частью глобального проекта Роскино по организации кинопоказов за рубежом. В планах 2024 года - фестивали в странах СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. В апреле прошли кинопоказы также на Кубе и в Киргизии, которые собрали в общей сложности более 13,5 тыс. человек.