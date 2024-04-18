Вышел дублированный трейлер хоррора «Полночь с дьяволом»

Кинокомпания Exponenta Film опубликовала дублированный трейлер хоррора «Полночь с дьяволом». В кинотеатрах России хитовый фильм ужасов начнут показывать с 6 июня.

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Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат IFC FILMS.

События ленты разворачиваются во время ТВ-трансляции в 1977 году. Харизматичный телеведущий Джек Делрой ведёт собственное шоу, однако во время записи в прямом эфире начинают происходить настоящие паранормальные ужасы.

Также в актёрский состав вошли Лора Гордон, Файссал Баззи, Джорджина Хэйг, Ингрид Торелли, Кристофер Кирби, Иан Блисс, Рис Отери и другие. Режиссёрами выступили Камерон Кэрнс и Колин Кэрнс. Картина получила восторженные отзывы как от критиков, так и от обычных зрителей.