HBO готовит новый сериал об элитной жизни в духе «Наследников»

После окончания обласканного критиками и зрителями сериала «Наследники» канал HBO решил продолжить тему изучения жизни богачей и запустил в разработку сериальную драму об арт-мошеннике Иниго Филбрике.

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Это реально существующий арт-дилер, которого приговорили к семи годам заключения за мошенничество на $86 млн. В основу шоу лягут мемуары Орландо Уитфилда – близкого друга и делового партнера Филбрике. Они познакомились в 2006 году в лондонском университете и стали лучшими друзьями, а позже совместно открыли дилерский центр, специализирующийся на продаже дорогих предметов искусства.

Филбрик подделывал документы и проводил сделки на предметы роскоши, к которым не имел отношения. Он начал вести роскошный образ жизни, в котором были яхты и частные самолеты, но сам не имел к этому никакого отношения. Обман вскрылся, когда у него накопились долги, за которыми последовали судебные иски и вызовы в суд. В 2019 году Филбрик сбежал в отдаленное островное государство Вануату, но через год был арестован агентами ФБР и был осужден. Его партнер Орландо Уитфилд покинул мир искусства.

Права на мемуары приобрела продюсерская компания Bad Wolf, принадлежащая Sony. Пока проект находится на ранней стадии проработки.