Мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» отложили до января 2026 года

Журналисты издания Variety сообщили, что мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» отложили до 20 января 2026 года. Ранее ожидалось, что Paramount выпустит анимационную ленту 10 октября 2025 года. С чем связано такое решение неизвестно.

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Главными действующими лицами выступят знакомые герои: Аанг, Катара, Сокка, Зуко и Тоф — в картине их покажут сильно повзрослевшими. Мультфильм продолжит сюжет оригинального шоу, однако другие подробности пока не раскрываются.

О производстве проекта стало известно ещё в 2022 году, а его разработкой занимаются компании Nickelodeon Animation и Paramount Animation. Всего по «Аватару» студии планируют выпустить три полнометражных мультфильма — сроки выхода двух других не сообщаются.