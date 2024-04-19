Новый фильм Копполы рискует стать провалом

Один из главных голливудских долгостроев последних лет, масштабный научно-фантастический фильм "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы, уже готов, но еще не успел появиться на экранах кинотеатров.

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Сперва фильму предстоит фестивальная командировка. Он, как ожидается, станет главным событием Каннского кинофестиваля этого года. О качестве картины судить пока рано, однако уже сегодня в индустрии задумываются о кассовом и зрительском потенциале настоящего "проекта мечты" Копполы, над которым классик мирового кинематографа работал более 40 лет.

Основная угроза фильму - нынешняя конъюнктура кинорынка.

Несмотря на участие именитого режиссера и привлечение звездных актеров (Адам Драйвер в главной роли) фильм уже успел столкнуться с серьезными дистрибуционными проблемами. В первую очередь, производство ленты стоило около 120 миллионов долларов. При этом основная часть бюджета - личные средства самого Копполы, заявившего, что для покрытия совокупных расходов на прокат и маркетинг привлечь необходимо еще как минимум 100 миллионов.

Для больших голливудских проектов - это стандартная практика, но для фактически "нишевой" картины - большой риск. От продвижения фильма уже категорически отказались главные игроки рынка в лице Disney, Netflix и Warner Bros. Для крупнейших прокатчиков и онлайн-платформ эта инвестиция представляется безнадежной и неокупаемой, а вкладывать такие суммы во имя искусства боссы студий, очевидно, не готовы.

Все трудности обнажают очевидные и понятные проблемы сегодняшнего большого кино: на Голливудских холмах больше зациклены на отработке интеллектуальной собственности, то есть на выпуске уже заранее известных франшиз. Высокобюджетные оригинальные фильмы остались где-то в прошлом. Все кассовые хиты последних лет - уже знакомый зрителю продукт. Известный бренд намного больше гарантирует кассовый успех, нежели непонятный "Мегалополис", пусть даже его и снял режиссер "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня".

Коппола, выпустив свой последний фильм больше десяти лет назад, "уснул" и очнулся в совсем новом Голливуде, оставшись "своим", но уже среди "чужих": его по-прежнему все любят и уважают, но помогать с кино не готовы - по понятной причине неэффективности вложений.

Правда, нужно признать: сегодня эта тенденция заметна и у нас. Российские кинотеатры один за другим выпускают известные истории в новом блокбастерном формате: отечественные сказки, экранизации, адаптации и все, что связано с уже понятным и знакомым зрителю брендом. Смело можно сказать, что у нас это получается. Российский производитель уже давно знает, как работать с контентом, и понимает, что действительно сработает в прокате. Однако кино - это что-то большее, чем просто переработка заведомо успешных сюжетов по одной и той же формуле. И хочется верить, что вскоре - благодаря смелости и решимости отечественных кинокомпаний - прокат станет более насыщенным, обогатившись оригинальными картинами.