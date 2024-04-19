Новый фильм Копполы рискует стать провалом

Почему новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы рискует стать провалом
Один из главных голливудских долгостроев последних лет, масштабный научно-фантастический фильм "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы, уже готов, но еще не успел появиться на экранах кинотеатров.
Сперва фильму предстоит фестивальная командировка. Он, как ожидается, станет главным событием Каннского кинофестиваля этого года. О качестве картины судить пока рано, однако уже сегодня в индустрии задумываются о кассовом и зрительском потенциале настоящего "проекта мечты" Копполы, над которым классик мирового кинематографа работал более 40 лет.
Основная угроза фильму - нынешняя конъюнктура кинорынка.
Несмотря на участие именитого режиссера и привлечение звездных актеров (Адам Драйвер в главной роли) фильм уже успел столкнуться с серьезными дистрибуционными проблемами. В первую очередь, производство ленты стоило около 120 миллионов долларов. При этом основная часть бюджета - личные средства самого Копполы, заявившего, что для покрытия совокупных расходов на прокат и маркетинг привлечь необходимо еще как минимум 100 миллионов.
Для больших голливудских проектов - это стандартная практика, но для фактически "нишевой" картины - большой риск. От продвижения фильма уже категорически отказались главные игроки рынка в лице Disney, Netflix и Warner Bros. Для крупнейших прокатчиков и онлайн-платформ эта инвестиция представляется безнадежной и неокупаемой, а вкладывать такие суммы во имя искусства боссы студий, очевидно, не готовы.
Все трудности обнажают очевидные и понятные проблемы сегодняшнего большого кино: на Голливудских холмах больше зациклены на отработке интеллектуальной собственности, то есть на выпуске уже заранее известных франшиз. Высокобюджетные оригинальные фильмы остались где-то в прошлом. Все кассовые хиты последних лет - уже знакомый зрителю продукт. Известный бренд намного больше гарантирует кассовый успех, нежели непонятный "Мегалополис", пусть даже его и снял режиссер "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня".
Коппола, выпустив свой последний фильм больше десяти лет назад, "уснул" и очнулся в совсем новом Голливуде, оставшись "своим", но уже среди "чужих": его по-прежнему все любят и уважают, но помогать с кино не готовы - по понятной причине неэффективности вложений.
Правда, нужно признать: сегодня эта тенденция заметна и у нас. Российские кинотеатры один за другим выпускают известные истории в новом блокбастерном формате: отечественные сказки, экранизации, адаптации и все, что связано с уже понятным и знакомым зрителю брендом. Смело можно сказать, что у нас это получается. Российский производитель уже давно знает, как работать с контентом, и понимает, что действительно сработает в прокате. Однако кино - это что-то большее, чем просто переработка заведомо успешных сюжетов по одной и той же формуле. И хочется верить, что вскоре - благодаря смелости и решимости отечественных кинокомпаний - прокат станет более насыщенным, обогатившись оригинальными картинами.