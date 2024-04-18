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Вышел трейлер детектива «Ловушка» от М. Найта Шьямалана

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер психологического детектива «Ловушка» от легендарного режиссёра М. Найта Шьямалана («Шестое чувство», «Неуязвимый»).

Вышел трейлер детектива «Ловушка» от М. Найта Шьямалана
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Сюжет картины расскажет об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали спецаильно для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот душегуб, на которого ведут охоту.

В актёрский состав фильма вошли Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хэйли Миллс, Марни Макфейл, Джозеф Дэли, Ванесса Смайт, Кристи Вудс и другие. Сценаристом также выступил М. Найт Шьямалан.

Мировая премьера ленты «Ловушка» состоится 9 августа. Дата выхода фильма в кинотеатрах России пока неизвестна.

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