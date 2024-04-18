Что посмотреть в основной программе на Московском международном кинофестивале

Сегодня открывается 46-й Московский международный кинофестиваль. По традиции программ и сетов ожидается столько, что свое кино найдут в афише и любители артхауса, и поклонники набирающих обороты китайских короткометражек, и те, кто предпочитает неигровые картины, и те, кто уже давно перешел на сериалы. Но внимание журналистов, как правило, приковано к основной программе - именно она дает наиболее объективное понимание того, что происходит с мировым кинематографом.

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А происходит перезагрузка. Кино уходит от фантомных болей прошлого, чтобы осмыслить современность.

"Режиссеры смотрят в корень", - сказала программный директор Евгения Тирдатова, представляя афишу ММКФ.

Румынская картина "21 рубин" священника и режиссера Чиприана Мега - неторопливое повествование о жизни молодого прокурора Нины, которую выдвинули на должность генпрокурора. В общем-то на этом сюжет мог бы и остановиться, получилась бы вполне себе феминистская "социалка" в духе современного французского кино, но вдруг в драму вплетается острая политическая публицистика - чтобы вступить в должность, Нине нужно получить благословение от американского госсекретаря и представителя Еврокомиссии. Тут и сталкиваются два мира, и за этим противостоянием наблюдать не менее интересно, чем за игрой в ойну - есть в Румынии такой спорт, напоминающий отдаленно лапту и бейсбол. Во все грани "21 рубина" всмотримся на премьерных показах в столичном кинотеатре "Октябрь" 23 и 25 апреля.

Свое в афише найдут любители артхауса и поклонники китайских короткометражек, и те, кто предпочитает неигровые фильмы, и те, кто перешел на сериалы

Про столкновение миров и фильм режиссера Григоре Бекета "Выжить в Мо..." (Это копродукция нескольких стран - Молдавии, Румынии и России.) История молодого молдавского медика, которого заманивают в Москву, обещая райские кущи и хорошую должность, но в итоге вместо кущ - кукиш и должность такая, что друзьям стыдно признаться. Но герой не сдается, благодаря чему зрители получают сто минут новой версии "Москвы слезами не верит" и "Я шагаю по Москве", только, естественно, с учетом сегодняшней "повесточки" - остаться в этой Москве или не остаться, какой выбрать путь - по совести или по кошельку. Москва здесь полноценная героиня, что уже подкупает зрителя, ведь современные российские режиссеры, как правило, в столице видят лишь символ гламура. Смотрим премьеру 21 апреля в кинотеатре "Октябрь".

Еще одна любопытная картина основной программы "Мартин читает Коран" режиссера Юрия Сауле (Германия). Исламский неофит приходит к профессору исламоведения поговорить о религии, но профессор быстро понимает, что его гость на самом деле задумал теракт и теперь пытается понять, совместимо ли насилие с заповедями Корана. Тонкая психологическая дуэль, которая даст урок истинного человеколюбия и разобьет много мифов об исламе и религиях вообще ("Октябрь", 22 и 24 апреля).

Выделяется в основной программе драма с уравновешивающим названием "Нирвана" бангладешского режиссера-экспериментатора Асифа Ислама. Догадаться о сюжете по доступным аннотациям сложно - в них витиевато говорится о "луче надежды, который пробьет все социальные установки" и о захватывающем путешествии "трех сущностей", которые жаждут раскрыть свой внутренний мир. Никакой попытки поговорить просто о сложном.

Наоборот, судя по визуальному языку, нас ожидает что-то между "Идой" Павла Павликовского и "Ромой" Альфонсо Куарона - магнетические черно-белые кадры точно доставят киногурманам наслаждение, даже если они ничего не поймут о героях. Ключ к этому фильму дают бангладешские критики - они напоминают, что столица их страны Дакка вызывает у иностранцев чувство бесконечного дежавю. Это значит, в фильме будет много цитат из мирового кинематографа и учебников по искусствоведению.

Всего в основной программе нынешнего ММКФ 11 фильмов из 12 стран. Россию представляет третья игровая картина Ивана Соснина "Пришелец" - история о юродивых. Фильм для тех, кто помнит модные еще десять лет назад байки об инопланетянах, заглянувших в глухие российские деревни. Вот и здесь деревня, уральская, где живут обычные люди, если не считать блаженного Леши. Он ютится в самодельном доме из мусора, каждую неделю рисует странные круги на полях и дни напролет ловит радиоволны - вдруг ответят внеземные цивилизации. Премьера фильма пройдет в "Октябре" 24 апреля.

Кто в жюри?

Осталось рассказать о тех, кто не только посмотрит основную программу, но и выберет из нее лучших. Это актриса Елена Лядова, режиссер и продюсер Игорь Волошин, а также режиссер и писатель Хусейн Карабей из Турции, председательствует в жюри известный исландский мастер Фридрик Тор Фридрикссон.

А с чего все начнется?

Фильмом-открытием ММКФ-2024 выбрана испанско-мексиканская лента "Открытое небо". О братьях-подростках и их недавно обретенной сводной сестре, что мчат на угнанном джипе к американской границе. Лучшего премьерного фильма для фестиваля, который хочет честно поговорить о нынешнем мире, представить сложно.