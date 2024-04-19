На ММКФ покажут студенческие работы Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого

Учебные и дипломные работы советских режиссеров Леонида Гайдая и Станислава Ростоцкого покажут на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), также в программу включены неизвестные монтажные версии фильмов Вадима Абдрашитова и Ивана Пырьева. Об этом в интервью ТАСС рассказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

"Потрясающая вещь - программа ВГИКа. На ней мы покажем учебные и дипломные работы великих режиссеров мирового и советского кино: "Душеньки-подруженьки" (режиссер Леонид Гайдай, Моко Акопян, Николай Литус), "Пути-дороги" (режиссер Станислав Ростоцкий)", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в программе "Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда" представят фильмы в монтажных версиях, которые еще никто не видел.

"Это абсолютные архивные сенсации, картины отреставрированы специально для показа на Московском международном кинофестивале. Теперь они уже благодаря ММКФ и усилиям Госфильмофонда будут отреставрированы навсегда - мы запускаем в этом году такой большой стратегический проект с фондом и будем показывать каждый год новые сокровища на фестивале. В этом году смотрим "Охоту на лис" Вадима Абдрашитова, "Тугой узел" Михаила Швейцера с Олегом Табаковым и "Кубанские казаки" Ивана Пырьева", - пояснил Кудрявцев.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.