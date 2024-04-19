Эксперт: сборы фильма «Майор Гром: игра» могут превысить 1 млрд рублей

Фильм "Майор Гром: игра" - продолжение экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе - может стать очередной картиной российского производства, которая соберет в прокате 1 млрд рублей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал программный директор 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев.

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Фильм "Майор Гром: игра" покажут на закрытии ММКФ 26 апреля. В широкий прокат он выйдет 23 мая.

"Я всегда даю прогноз консервативный, сдержанный и оптимистический. И в данном случае мои прогнозы начинаются от 1 млрд рублей - то есть больше, чем было у первого фильма ("Майор Гром: чумной доктор" - прим. ТАСС). И это будет бриллиантовый, невероятно дорогой для рынка миллиард, который должна принести исключительно молодая аудитория. Сейчас первые зрители "Майора Грома" подросли, они уже могут учиться в университете. И школьники, их младшие братья сестры, также пойдут на этот фильм. Минимум миллиард будет, а скорее всего - значительно больше", - сказал собеседник агентства.

За последний год пять российских релизов преодолели отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов. Это фильмы "Холоп-2", "Бременские музыканты", "Мастер и Маргарита", "Лед-3", а также мультфильм "Три Богатыря и Пуп Земли".

Режиссером картины "Майор Гром: игра" стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: трудное детство". Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.