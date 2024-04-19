Иностранные фильмы больше не будут показывать в кинотеатрах

Кинотеатры перестали показывать пиратский контент после угрозы прокатчиков заблокировать доступ к легальным фильмам для сетей, которые продолжат практиковать теневой прокат. Эксперты предполагают, что такая практика может стать постоянной.

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Согласно данным «Яндекс Афиши», предсеансное обслуживание, популярное в последние два года, практически исчезло из афиш крупных сетей кинотеатров начиная с 18 апреля. Фильмы без официального дистрибьютора в России больше не входят в топ-20 самых кассовых фильмов дня.

Ассоциация владельцев кинотеатров призвала отказаться от предсеансного обслуживания в период с 18 апреля по 12 мая в поддержку российских фильмов.

Некоторые дистрибьюторы, включая компанию «Атмосфера кино», направили письма кинотеатральным сетям с требованием не показывать пиратский контент. В случае отказа, дистрибьюторы не будут продлевать «ключи» на легальные фильмы, что делает их показ невозможным, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что на больших экранах покажут «Бриллиантовую руку». Специалисты «Мосфильма» поработали над ним и улучшили до формата 4К.