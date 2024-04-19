Машков оценил потребность в фильмах про спецоперацию на Украине

Сценарии фильмов про специальную военную операцию на Украине нужно писать искренними, так как в таких фильмах существует реальная потребность. Об этом ТАСС заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

«Конечно же, они необходимы. Но очень важно, чтобы это были талантливые, искренние произведения, потому что основа любого кино — это сценарий, сценарий со словами, которые должны попадать туда, куда и должно попадать слово — в сердце, в душу», — заявил Машков.

Актер добавил, что на данный момент ему не поступали предложения сняться в фильме о спецоперации на Украине.

До этого режиссер Никита Михалков признался, что студия «Тритэ» может снять фильм об спецоперации на Украине только при условии хорошего сценария.

По словам Михалкова, чтобы создавать подобные картины должно пройти время.

Ранее РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Киркорова из-за благотворительности.