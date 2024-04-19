Фильм «Открытое небо»‎ показал историю о проработке детской травмы и о прощении

Фильм-открытие 46-го ММКФ "Открытое небо" (Upon Open Sky) привезен в Россию с Венецианского кинофестиваля прошлого года. Там картина была показана во второй по значимости программе фестиваля "Горизонты", которая ориентирована на кино молодых и для молодых. Затем фильм отобрали в программу престижного фестиваля в Торонто (TIFF).

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А то, что ленту выбрали для открытия Московского кинофестиваля, подчеркивает и то, что киносмотр развернут сейчас лицом к молодежи. С той лишь разницей, что "Открытое небо" - для молодых людей всех возрастов.

Краткая предыстория картины: режиссеры Мариана и Сантьяго Арриага, нашли старый сценарий своего папы, известного мексиканского писателя и кинодраматурга Гильермо Арриага, и сняли свой дебют. "Открытое небо" начинается как классический роад-муви - фильм, полный дорожных приключений. Отец и младший сын едут на охоту. Старшего не взяли - он наказан. Для охоты должна собраться вся семья, и папа с сыном шутят про то, как невыносимый дядя хорош тем, что классно готовит пиццу с перепелками. Зритель настраивается на семейный лад и ждет безобидных приключений на охоте, щедро сдобренных байками, как вдруг... Машина, в которой едут сын и отец, сталкивается с гигантской фурой. И переворачивается не только она, но и весь жанр фильма. Кино становится драмой. Действие переносится на два года вперед, где младший сын Сальвадор вместе со старшим братом тоскуют об ушедшем из жизни отце. Мама снова выходит замуж, и у них появляется сводная сестра Паола... Вредная, но симпатичная девчонка, с которой трудно наладить отношения. Да и просто принять ее сложно. Родители уезжают в свадебное путешествие, и... жанр фильма снова меняется. Возвращается к роад-муви, но теперь в драматическом ключе. Потому что подростки едут в свою поездку, полную тайных планов и опасностей. Все они - хорошо воспитаны, из достойных семей, но по-детски жестоки и не понимают границ между добром и злом. Режиссеры делают, казалось бы, обычную историю библейской. Но неравномерно приподнимают уровень фильма, что простительно - ведь перед нами все же дебют.

Тем не менее, за простыми действиями считывается высокий смысл. Будь то авария, в которую попадают ребята на дороге, первая любовь, но самое главное - месть. Она позвала их в дорогу. Старший сын чувствует ответственность за всю семью. Младший не может научиться жить с тем, что произошло во время аварии, и лишь он один знает всю правду. А Паола - девочка, пересмотревшая сериалов и переносящая все увиденное в них на реальную жизнь. В картине, кстати, звучит замечательный и показательный диалог: "Как ы можешь смотреть этот сериал? Как ни попаду на него, все одно и то же". " А в жизни не так, что ли?".

Подростки считают, что они должны поступить со своими проблемами, как настоящие взрослые - разобраться "по понятиям". Четко расставить все точки над "и", и это поможет им нормально жить дальше. И все делают для этого. Однако в ключевой момент, когда зритель уже предвидит якобы плоское продолжение событий, в фильм мощно врывается тема прощения. Она подается неуклюже и немного смешно (все же - дебют), но от этого особенно сильно воздействует. И самый внимательный зритель вдруг ловит себя на том, что осознает факт-парадокс. Подростки в фильме "Открытое небо" смогли за несколько дней помудреть. Взрослые в реальности не могут пройти такую же дорогу за всю жизнь. Иногда - до самой смерти.

И вот именно этот путь в кино к самому себе, и он же - путешествие длиною в жизнь - и есть ключевой жанр фильма "Открытое небо".

На 46-м ММКФ работает Школа критики, организованная при поддержке Фонда кино и канала КИНО ТВ (куратор Дарья Толстая). Три студента из школы работают в команде "РГ".

Приводим мнение Александры Приваловой о фильме "Открытое небо":