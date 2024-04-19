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Крис Пратт повредил лодыжку на съёмках фильма «Милосердие» Тимура Бекмамбетова

В середине апреля в США стартовали съёмки фильма Mercy («Милосердие») — новой картины российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность.

Крис Пратт повредил лодыжку на съемках фильма Тимура Бекмамбетова
© Чемпионат.com

На четвёртый день съёмок на площадке произошла неприятная ситуация — исполнитель главной роли Крис Пратт повредил лодыжку. Об этом звезда «Стражей Галактики» рассказал в своих соцсетях, опубликовав фотографию перебинтованной ноги. Как травма актёра повлияет на производственный график, неизвестно.

«Милосердие», четвёртый съёмочный день. У меня такая замечательная команда каскадёров! Но иногда я пытаюсь попасть в их число и сделать что-то самостоятельно. Сегодня папа зацепился металлическим столбом за лодыжку. Следующие шаги должны быть интересными.

Премьера «Милосердия» состоится 15 августа 2025 года. Вместе с Праттом в фильме также снимаются Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).

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