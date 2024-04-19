Sony нацелилась на покупку Paramount

Если сделка произойдет, то Sony получит такие бренды, как «Звездный путь», «Миссия невыполнима», «Южный парк» и многие другие.

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The New York Times сообщает, что за покупку Paramount Global Sony Pictures конкурирует с инвестиционной компанией Apollo Global Management. На данный момент Paramount ведет эксклюзивные переговоры о своей продаже со Skydance. Поэтому Sony и другие компании пока не могут заключить сделку.

Как сообщает NYT, инвесторы не довольны условиями поглощения, предложенными Skydance, и переговоры могут сорваться. Если Paramount всё же станет частью Sony, то прежний бренд наверняка сохранится, просто перейдёт под управление нового владельца.

Sony Pictures тогда может стать обладателем множества франшиз и брендов, среди которых «Миссия невыполнима», «Южный парк», а также сериальная адаптация Halo. А Halo — это игровая франшиза корпорации Microsoft, с которой Sony являются конкурентами на игровом рынке.

Это может стать уже не первым подобным поглощением в американской киноиндустрии.

В 2017 году Disney приобрёл Fox со всей его интеллектуальной собственностью («Аватар», «Люди Икс», «Фантастическая четверка»).

В 2021 году Amazon поглотил MGM, которая владеет правами на кинофраншизу про Джеймса Бонда, «Робокопа» и другие.

В 2022 году Discovery завершил поглощение Warner Media, в которую входит Warner Bros. и HBO со всеми их брендами и франшизами вроде кинематографической вселенной DC.