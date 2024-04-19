В Монголии готовят к показу фильм «Легенда о любви» с актерами из Бурятии

На телеэкраны Монголии скоро выйдет новый художественный фильм «Легенда о любви», снятый в России с актёрами из Бурятии, сообщает ТАСС.

По словам директора монгольской телекомпании UBS TV Лхагвадоржийна Балхжавы, который в свое время получил режиссерское образование в Ленинграде, это картина о духовных ценностях человека. Руководитель телекомпании также рассказал, что с тех пор активно сотрудничает со студенческими друзьями из бывших советских республик.

«Я окончил режиссерское отделение под руководством учеников Георгия Товстоногова. С теплом вспоминаю свое студенчество», - добавил Балхжав.

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