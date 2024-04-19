Фильм «Вызов» выпустят в прокат в Турции

Фильм режиссера Клима Шипенко «Вызов», частично снятый на борту Международной космической станции, планируют выпустить в прокат в кинотеатрах Турции. Об этом заявила директор департамента международных продаж компании «Централ партнершип» Лейла Атакишева на круглом столе в ходе 46-го Московского международного кинофестиваля.

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«Фильм "Вызов" планируется к прокату в Турции в ближайшие месяцы», — цитирует Атакишеву ТАСС.

«Вызов» вышел на российские экраны в 2023 году. Над созданием ленты работали Первый канал, АО «Главкосмос», Роскосмос, студия Yellow, Black and White и онлайн-платформа Start при поддержке Фонда кино.

В фильме снимались Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев и другие, в том числе космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров.