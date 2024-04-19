На ММКФ представят фильмы из 56 стран мира

География 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) расширилась, в этом году на киносмотре представят картины из 56 стран мира. Об этом в интервью ТАСС рассказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

"В этом году на фестивале представлены фильмы из 56 стран мира (география на 10% шире, чем годом ранее). Примерно половина - страны, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России. На первом месте по количеству фильмов, представленных на фестивале, конечно, Россия. <...> Из самых широко представленных стран в этом году (в порядке убывания) Китай, Франция, Испания, Иран, США, Бразилия, Индия, Италия, Мексика", - сказал собеседник агентства.

При этом, по словам Кудрявцева, на кинематографистов из недружественных стран, которые отправили свои работы на ММКФ, оказывается "колоссальное давление".

"Пару лет назад они сталкивались с угрозами, но сама система "на том конце" еще не очень понимала, как ей реагировать и действовала неуклюже. Сейчас же все четко выверено - это уже прямые угрозы, шантаж, что они не получат больше денег в своем государстве, если поедут в Москву", - рассказал он.

Как отметил программный директор, в связи с этим некоторые в последний момент отказываются от участия, аргументируя это тем, что "на кону будущее всей их работы".

"Но мы фиксируем для себя, что количество фильмов, представленных на фестивале, и количество сердец, которые рвутся к нему навстречу, - не равно. И второе точно больше первого", - заключил он.

Всего с учетом Международного кинофестиваля стран БРИКС, который параллельно проходит на площадках ММКФ, будет представлено 266 фильмов - это на 30% больше, чем в прошлом году.

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.