Раскрыты подробности о новом фильме Стивена Спилберга

Режиссер культовых американских фильмов Стивен Спилберг работает над новым проектом, сообщает издание Variety. По его информации, речь идет о кинокартине, посвященной НЛО. Сюжет будет основан на собственной идее режиссера, а за написание сценария возьмется Дэвид Кепп. В его портфолио множество работ, в том числе, «Парк Юрского периода» и «Миссия: невыполнима».

77-летний Спилберг также занят. Скорее всего, он снимет свой следующий проект — фильм об НЛО, основанный на его собственной оригинальной идее. Как сообщают источники, сценарий пишет Дэвид Кепп, — говорится в публикации.

Ранее также стало известно, что американский режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который задумывался как последний проект в его карьере. Сюжет кинокартины должен был рассказать зрителям о жителе Калифорнии, который пишет обзоры на журналы для взрослых. Главную роль в фильме мог сыграть Бред Питт.

По информации СМИ, ни одна студия не согласилась выпустить «Кинокритика». При этом ранее появлялась информация о том, что к работе над картиной приступила Sony Pictures Entertainment.