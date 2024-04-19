Режиссер хоррора «Омен. Непорочная» возмутился русским названием фильма

21 марта в российском прокате состоялась премьера хоррора «Омен. Непорочная». Картина рассказывает историю молодой монахини, которая внезапно узнаёт о своей беременности. Поскольку зачатие было непорочным, девушка предполагает, что стала избранницей бога — но отцом её ребенка может оказаться и враг человечества, дьявол.

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Спустя почти месяц после премьеры режиссёр ленты Майкл Мохан обратил внимание на русскоязычную адаптацию ленты, в котором локализаторы добавили приписку «Омен». Под этим названием выходит другой бренд фильмов ужасов, что поразило постановщика.

Чёрт возьми. Я правильно это читаю? Наш российский дистрибьютор изменил название фильма на «Омен. Непорочная»?

В комментариях к посту Мохана русскоязычные пользователи подтвердили его слова и отметили, что в России часто встречается подобная практика. Они вспомнили в том числе «Подводную братву», «Лесную братву» и другие мультфильмы с похожими названиями в совершенно разных франшизах.