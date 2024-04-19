Сценарист «Сто лет тому вперед» ответил на сравнение с легендарным фильмом

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев отметил, что сравнение с легендарным фильмом «Гостья из будущего» неизбежно, но все, кто работал над кинокартиной, были к этому готовы. В беседе с НСН он подчеркнул, что нынешняя картина основана на книге Кира Булычева, при этом сюжетная линия значительно изменена.

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Мы сами на это подписались, и понятно, что нас будут сравнивать с «Гостьей из будущего». Разница в том, что мы никак не связаны с этим прекрасным сериалом из нашего детства. Мы основываемся на книге «Сто лет тому вперед», и, более того, фильм сделан по мотивам этой книги, то есть сюжетная линия значительно изменена, — пояснил сценарист.

По его словам, фильм представляет собой новую и оригинальную историю, которую поймут современные дети и подростки. Сценарист выразил уверенность, что после просмотра у зрителей не появится желания сравнивать.

Это гораздо более близкое к тексту произведение, мы дальше от текста, мы именно по мотивам. Мне очень нравятся персонажи из «Гостьи из будущего», это действительно крутая работа. <...> Сами персонажи невероятно колоритные, но мы оттуда вообще ничего не взяли, — заключил сценарист.

Дочь Кира Булычева Алиса Лютомская ранее рассказала, что сыгравшая роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» Дарья Верещагина не смогла убедительно сыграть влюбленность, но она хороша. По ее словам, Верещагина похожа на актрису Юлию Снигирь в фильме «Обитаемый остров».