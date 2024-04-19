Лучше версии с Чемберленом и лучшее шоу года? Рецензия на нового «Сегуна»

Сериал «Сёгун» стал самой просматриваемой новинкой на стрим-сервисах Hulu, Disney+ и Star+. Суммарно премьеру уже посмотрело 9 млн человек. А 23 апреля выходит заключительная, 10-я, серия исторической эпопеи. Почему «Сёгун» — кинособытие года, чем новая экранизация отличается от книги и сериала 1980 года и за что проект сравнивают с «Игрой престолов» — в материале NEWS.ru.

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На чем основан сериал «Сёгун»

Влиятельный сайт-агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes присвоил «Сёгуну» рейтинг 99% «свежести», а на IMDB его оценили на 9,3 из 10. Проект уверенно заработал репутацию одного из главных кинособытий 2024 года. По динамике событий, экранной жестокости и политическим интригам его сравнивают с «Игрой престолов». Как и детище писателя Джорджа Мартина, эта история основана на книжном бестселлере Джеймса Клавелла.

Прежде всего «Сёгун» — это эпическая историческая драма о британском мореплавателе Джоне Блэкторне, который оказался в Японии XVI века. В свое время сам Клавелл сражался с японцами во время Второй мировой войны, а позже написал цикл из шести одиночных романов. Все истории объединяла одна тема — приключения европейцев в Азии, но «Сёгун» стал мировым бестселлером.

В основу романа легла история реального лоцмана Уильяма Адамса. Он не только был первым европейцем, посетившим Японию, но и первым иностранным самураем и «хатамото», приближенным одного из главных военачальников страны Токугавы. В Токио японцы поставили памятник Уильяму Адамсу и назвали его именем один из кварталов.

В 1975-м книга Клавелла разошлась тиражом более 6 млн экземпляров, а через пять лет на телеканале NBC вышел одноименный мини-сериал. Роль Джона Блэкторна исполнил Ричард Чемберлен, а образ военачальника Торанаги воплотил Тосиро Мифунэ (звезда «Семи самураев» Акиры Куросавы). Сериал получил три «Золотых глобуса» в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» (Ричард Чемберлен) и «Лучшая женская роль» (Ёко Симада).

Почему первый сериал «Сёгун» произвел революцию на ТВ

В свое время картина произвела революцию на американском телевидении. Впервые в диалогах произнесли слово «моча» и фактически показали акт мочеиспускания. В сериале открыто обсуждали гомосексуальные отношения среди японцев и ритуал самоубийства сэппуку.

Несмотря на множество заслуг сериала, современный зритель вряд ли сможет оценить картину так, как ее видели в 1980 году. Та же «Игра престолов» задала новый темп повествования, когда за одну часовую серию должно реализоваться три-четыре сюжетообразующих события. Старый «Сёгун» таким темпом похвастаться не может.

Действие следует строго по роману Клавелла. К слову, он лично следил за съемками и был одним из продюсеров картины. История начинается с закадрового повествования главного героя и медленно раскрывается на протяжении пяти серий. Сериал, как и роман, следует от лица Блэкторна.

Местами фильм напоминает театральную постановку. Актеры, которые исполнили роли европейцев, много жестикулируют и активно используют мимику, особенно на крупных планах.

Однако большая часть героев — японцы. Они не привыкли открыто проявлять эмоции. Самураи убивают, клянутся в верности и совершают сэппуку с одинаково каменным лицом.

В романе Клавелл много внимания уделяет их мыслям. Он пишет: «У японцев шесть лиц и три сердца. Говорят, они считают, будто человек имеет одно фальшивое сердце во рту — его видит весь мир, другое в груди — чтобы показывать особо близким друзьям и семье, и настоящее сердце, потаенное, которое скрыто от всех, за исключением его обладателя, спрятано бог знает где».

Эффекта добавляет музыка Мориса Жеррара, которая скорее диссонирует с повествованием, чем помогает зрителю.

Кто снял новую версию «Сёгуна»

В любом случае первая экранизация увеличила число поклонников романа и существенно усилила интерес американцев к Японии. Поэтому, когда спустя 40 лет компания FX сообщила о планах снять новую экранизацию, поклонники «Сёгуна» застыли в предвкушении.

Учитывая все технические возможности современного кино и доступ к натурным съемкам, картина авансом получила одобрение зрителей, а после выхода первых серий укрепила позиции. Сериал вышел под руководством трех режиссеров: Фреда Туа («Хорошая жена» и «Грань»), Джонатана ван Тюллекена («Отбросы»,«Расправа») и Шарлотты Брандстром («Ведьмак», «Дамы в колоде карт»).

Сценарную группу возглавил Джастин Маркс вместе с супругой Рейчел Кондо, японкой по происхождению. К ним приосанились Шеннон Госс («Царство») и Мэтт Ламберт («Уэнсдэй»). А за сохранение литературного первоисточника отвечала дочь Джеймса Клавелла Микаэла.

Первым делом создатели сместили фокус с главного героя. Джон Блэктор (Космо Джарвис) остался центральным персонажем, но потерял роль рассказчика. Это пошло только на пользу «Сёгуну». Сюжет про приключение европейца в Японии стал полноценной политической драмой с постоянной сменой декораций и хорошо поставленным экшеном.

В чем плюсы и минусы новой экранизации

Авторы не дают зрителю скучать и с первых секунд завлекают дворцовыми интригами, кровавыми битвами, красочными пытками и раскрепощенными куртизанками. А пейзажи Японии добавляют глубину и реалистичность повествованию.

Величественные панорамы японской природы органично сочетаются со строгой гармонией феодальных замков и средневековых японских городов. Но долго любоваться пейзажами не получится — за каждым углом прячется опасный ниндзя или ронин.

Сами персонажи тоже изменились. В отличие от оригинала, где поступки героев были романтизированы автором, эти самураи получили более человеческое лицо. У них понятные и приземленные цели: выжить, завладеть как можно большим числом земель и крестьян, убить как можно больше врагов и перехитрить как можно больше союзников, чтобы улучшить политическую позицию.

Врагам тоже уделяется куда больше внимания, чем в книге и первой экранизации. Военачальник и главный противник Ёсидо Торанаги с первой же серии показывает свое влияние и мощь. Таким образом, у главных героев появляется трехмерный опасный соперник.

Кастинг только усиливает впечатление. Хироюки Санада аутентичен в роли сёгуна Ёсидо Торанаги, прототипом которого послужил реальный сёгун Иясу Токугава. Космо Джарвис прекрасно справился с ролью «немытого европейца и варвара», как его называют японцы. Анна Саваи отлично смотрится в роли Марико и Моеку Хоши — в роли Фудзико. Отдельно хочется отметить Таданобу Асано в роли Ябушиге. Этот персонаж соединил в себе высокую концентрацию подлости, алчности и мерзости.

Важная составляющая романа — глубокие философские размышления и метафоры жизни. Казалось бы, это невозможно достойно передать в фильме, но создателям нового «Сёгуна» удалось. Они отлично подчеркнули глубочайшие различия между европейским индивидуализмом и тягой к социальной гармонии муравейника, которая характерна для Азии.

Несмотря на то что зрители увидели в фильме «Игру престолов», режиссер сериала Джонатан ван Тюллекен предлагает сравнивать «Сёгуна» с «Наследниками» и «Карточным домиком». Ведь разговор в мире этой истории «так же опасен, как и насилие».

Сериал однозначно стоит смотреть всем любителям японской культуры и поклонникам политических триллеров. А если захочется углубиться в детали азиатского быта и восточной философии, то внушительный том Джеймса Клавелла продается в книжных магазинах страны.