Сценарист о фильме «Сто лет тому вперед»: актерский состав до сих пор впечатляет

Снятый по книге детского писателя Кира Булычева фильм «Сто лет тому вперед» в первую очередь привлечет зрителей уникальным объединением лучших российских актеров, считает сценарист картины Андрей Золотарев. В интервью с НСН он признался, что не ожидал увидеть такой актерский состав, назвав его «дримкастом».

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Напомним, вышедший накануне в прокат фильм снял Александр Андрющенко, главные роли исполнили Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Александр Петров, Юрий Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Верещагина. Золотарев рассказал, что сам до сих пор находится под впечатлением от такого состава.

«Когда мы начали этим проектом заниматься, я не думал, что будет такой каст, – отметил сценарист. – Это очень круто, и я им очень благодарен за то, что они поверили в нас. У меня нет слов, одни эмоции! Это выглядит, как «дримкаст» (кастинг мечты – прим. ред.)».

Молодых актеров зрители знают не так хорошо, как звезд первой величины, однако они ничем не уступают известным артистам, добавил Золотарев. Особенно он похвалил исполнившую роль Алисы Дарью Верещагину – по его мнению, она даже без грима соответствует роли.

«У нее абсолютно космический вид. Даже если волосы не красить, она все равно инопланетянка, и это очень круто», – считает сценарист.

Ранее стало известно, как Марк Эйдельштейн мог лишиться главной роли в фильме «Сто лет тому вперед» из-за путаницы.