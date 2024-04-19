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Завершились съёмки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

В Москве завершились съёмки картины «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли.

Завершились съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым
© «КИНОТЕКА»

Сюжет расскажет об учителе географии Митяе, у которого на руках оказывается говорящий попугай Иннокентий. Птица берётся помочь своему новому другу с его проблемами. Иннокентий заключает с человеком договор: попугай сделает так, чтобы Лера вернулась к Митяю, а тот поможет птице воссоединиться со своей пташкой-возлюбленной.

Вместе с Кологривым в ленте также снялись Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын и другие. Режиссёром выступит Олег Асадулин. В основу сюжета легли советские мультфильмы о попугае Кеше, созданные режиссёром Валентином Караваевым и сценаристом Александром Курляндским.

Комедия выйдет 31 октября этого года.

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