Южные приключения и музыка кумиров: завершаются съемки фильма «Тур с Иванушками»

В Москве завершаются съёмки комедийного фильма «Тур с Иванушками», премьера которого назначена на 20 июня 2024 года. По сюжету три взрослые подруги, в детстве фанатевшие от группы «Иванушки International», решают исполнить давнюю мечту и поехать в тур за любимыми артистами. В пути героев ждут приключения и сюрпризы, а зрителей — красивые истории, яркий юмор, ностальгия и хорошее настроение. В ленте снялись Агата Муцениеце, Анна Пескова, Роман Курцын, Роман Маякин, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и многие другие. Подробнее о съёмках и проекте — в материале RT.

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В Москве подходят к концу съёмки музыкальной комедии «Тур с Иванушками». По сюжету три подруги — Катя, Ася и Инна — в детстве были ярыми фанатками «Иванушек International» и мечтали попасть на их концерт. Прошли годы, девушки выросли, а детское желание так и осталось неисполненным. Однажды они решают поехать в тур за любимыми артистами. Вместе с ними в путешествие по югу России отправляется и дочь одной из героинь. Их ждёт море впечатлений и встреч: героини пересмотрят взгляды на дружбу, встретят любовь и исполнят мечту детства.

Режиссёром выступил Марк Горобец, ранее работавший над сериалами «Закрытая школа», «Жёлтый глаз тигра», «Тень за спиной» и «Стая». Роли подруг в ленте исполнили Агата Муцениеце, Ольга Сухарева и Анна Пескова. Также в фильме снялись Роман Маякин, Александрина Олексюк, Роман Курцын, Валентина Мазунина, «Иванушки» (Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко) и многие другие артисты.

Одна из главных финальных сцен картины снималась в московском клубе Base. В ней героини всё-таки попадают на концерт любимой группы, а персонажу Агаты Муцениеце даже удаётся подняться на сцену и прочитать важное письмо, посвящённое певцам.

«Это одна из кульминационных сцен. У нас несколько очень важных моментов, и это один из них», — пояснила Муцениеце журналистам во время съёмок. «Это история о том, что девушки отправляются в тур, о котором мечтали очень много лет. «Иванушки» движутся параллельно. И сейчас как раз концерт, где герои впервые пересекаются, контакт происходит. Это фильм о людях и о мечте», — отметил постановщик.

Из дубля в дубль на площадке артисты, съёмочная группа и присутствующие журналисты слышали, как любимые многими певцы исполняют свой хит «Где-то». При этом актёры массовых сцен веселились так, будто действительно оказались на концерте, да и сами музыканты вложили все силы.

По словам постановщика, весь съёмочный процесс — настоящий праздник.

«Замечательная атмосфера праздника, любви. Кино практически смонтировано, осталось несколько сцен, которые мы доснимаем, поэтому мы точно знаем, как это кино будет выглядеть. От этого очень приподнятое настроение. Получается очень тёплая, душевная, необычная картина», — отметил Марк Горобец.

Он рассказал, что подбор актёров был сложным, особенно непросто команде дались поиски актрис на главные роли.

«Где-то полгода длился кастинг. Выбор был непростой, потому что мне очень важно было найти героинь, в которых любая девушка или женщина сможет узнать себя и прочувствовать определённую ситуацию. Важно было найти таких девчонок, которым бы поверили зрительницы, потому что история каждой из них знакома всем, это что-то личное, женское. Непростой был процесс, но мне кажется, что нам удалось это сделать», — сказал Горобец.

Экстрим на площадке и тур по Краснодарскому краю

Основные съёмки проходили в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Красной Поляне, а также в Кабардино-Балкарии. Как рассказал RT один из продюсеров картины, Сергей Грибков, разработка ленты уже практически завершена.

«Всё уже почти завершено, картина готова. После этого мы снимем ещё одну сцену в мае, которую не успели доснять, потому что началась осень и уже не было нужной погоды», — сообщил продюсер.

Погода осложнила съёмки и тем, что в результате постановки одной из сцен заболела артистка Анна Пескова.

«Мы сильно заморозили Аню Пескову, она потом даже на операцию ложилась, потому что (по сюжету. — RT) всю ночь под холодным дождём в горах в Геленджике гуляла вдоль дороги», — рассказал Сергей Грибков.

Однако хороших воспоминаний, по словам артистов, было больше, чем плохих. Например, Роман Маякин, исполняющий роль звукорежиссёра «Иванушек», рассказал, что он в кадре катался на мотоцикле.

«Я увлекаюсь мотоциклами и сам в реальной жизни на них езжу. И в этом фильме мой герой путешествует на мотоцикле, доезжает до Сочи. Мне удалось на съёмочной площадке поездить на мотоцикле, повозить Агату (Муцениеце. — RT). Это прекрасные воспоминания, и моё увлечение понадобилось мне в работе», — вспомнил актёр.

В свою очередь, Муцениеце в разговоре с журналистами отметила, что нисколько не боялась ездить с коллегой. По её словам, Роман Маякин «уверенно вёл байк».

«Я вообще люблю, когда есть хотя бы чуть-чуть экстрима в съёмках. В другом проекте мне надо было по верёвке к потолку залезть, а у меня ещё платье было со множеством юбок, и мне сказали, чтобы я сама не лезла, но я люблю делать что-то сама и не всегда понимаю артистов, которые отказываются делать какие-то трюки. Мне кажется, что, если актёр делает какие-то простые вещи сам, это упрощает жизнь съёмочной группе. Я смотрю на Тома Круза и восхищаюсь. Я хочу быть таким суперпрофессионалом, который сам всё делает», — отметила актриса.

Помимо этого, Агата Муцениеце вспомнила, что во время съёмок ей пришлось носить необычный грим, который смешил и пугал окружающих.

«Я запомнила пластический грим, который был у меня. Мне его долго накладывали, мы снимали много смешных видео с ним, все меня видели и пугались: у меня было такое опухшее лицо», — рассказала она.

Участники группы «Иванушки International» тоже остались под впечатлением от съёмок.

«Это совершенно другая область творчества. И несколько съёмочных дней в Сочи и в Москве были очень интересными. Тем более у меня есть небольшой опыт в кино: я снимался в сериале с Дмитрием Нагиевым «Два отца и два сына», — отметил Кирилл Андреев. — Опыт есть, и мне это очень нравится. Мы ждём положительного результата. Я слышал, что картина получится очень романтическая, где можно и посмеяться, и поплакать. Надеюсь, всё получится».

Певец рассказал, что они с актрисами быстро нашли общий язык и теперь постоянно общаются.

Кирилл Туриченко, в свою очередь, подчеркнул, что это первый крупный кинопроект в его жизни.

«Тур с Иванушками» — это первый мой большой опыт в кино, и я этому очень рад. Это вдвойне приятно, потому что история интересная и каждый найдёт в ней что-то своё: она добрая, смешная и об «Иванушках», — говорит певец.

Популярность «Иванушек» и воспоминания о молодости

Авторы ленты ждут, что фильм очень понравится зрителям и найдёт отклик в душе у многих из них. Как рассказал RT продюсер Сергей Грибков, кинематографисты заранее анализировали музыкальный рынок, чтобы понять, насколько коллектив «Иванушки International» популярен сегодня.

«На «Иванушках» выросло пять или шесть поколений. Когда мы показали ролик 16-летним детям наших друзей, они сказали, что знают их песни. Мы удивились окончательно, и история начала складываться», — сказал Грибков.

Он также отметил, что проверял на себе, насколько картина жизнеутверждающая и эмоциональная.

«По моему ощущению — это кино-сарафан. Я проверял на себе. На всех просмотрах я присутствовал, уже раз 17, наверное, посмотрел фильм, и всё равно в конце эта эмоция просыпается. Кино будет работать, — подчеркнул продюсер. — Мы счастливы, что это получилось, потому что на фоне всех сложностей мира дать зрителю лёгкую и обнадёживающую историю — круто. Когда я последний раз смотрел картину, даже сравнил её с известным советским фильмом «Три плюс два» по настроению».

Премьера фильма назначена на 20 июня 2024 года. Прокатчиком картины выступает компания «Атмосфера кино».