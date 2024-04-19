Четвертый сезон «Эмили в Париже» выйдет до конца 2024 года

Премьера четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже» состоится до конца 2024 года. Точная дата и подробности сюжета пока не раскрывается. Напомним, съёмки продолжения шоу стартовали в середине января.

© NETFLIX

Сериал посвящено американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Главную роль в проекте исполнила Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступил Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).

Продолжение «Эмили в Париже» выйдет в стриминговом сервисе Netflix. Предыдущие сезоны сериала доступны для просмотра там же.