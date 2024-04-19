Раскрыта дата выхода фильма «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом

По информации издания Deadline, фильм «Проект «Аве Мария» с участием Райана Гослинга выйдет в прокат 20 марта 2026 года.

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Сюжет фильма основан на одноимённой книге автора «Марсианина» Энди Вейера. Сюжет рассказывает про учителя Райланда Грейса (Гослинг), который становится участником программы подготовки астронавтов. Но однажды герой попадает в кому — и выходит из неё уже на пустой на космической станции, причём он не помнит своего прошлого и задачи.

Режиссёрами ленты выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер.