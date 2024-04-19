Раскрыта дата выхода фильма «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом

Новый фильм с Райаном Гослингом «Проект «Аве Мария» выйдет 20 марта 2026 года
По информации издания Deadline, фильм «Проект «Аве Мария» с участием Райана Гослинга выйдет в прокат 20 марта 2026 года.
Сюжет фильма основан на одноимённой книге автора «Марсианина» Энди Вейера. Сюжет рассказывает про учителя Райланда Грейса (Гослинг), который становится участником программы подготовки астронавтов. Но однажды герой попадает в кому — и выходит из неё уже на пустой на космической станции, причём он не помнит своего прошлого и задачи.
Режиссёрами ленты выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер.
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