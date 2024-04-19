Никита Михалков оценил опасность дипфейков в кино

Никита Михалков высказался на тему использования дипфейков в кино и на телеэкранах на брифинге 46-го Московского кинофестиваля. По мнению режиссера, в них заключается страшная опасность, которая может привести к серьезным нравственным последствиям.

"Когда на экране появится Бондарчук в образе дипфейка и будет говорить слова, которые бы никогда в жизни не говорил, это преступление", - сказал режиссер.

В пример Никита Михалков привел ролики эротического содержания, в которых "снимались" известные на весь мир люди, и которые посмотрели миллиарды человек. Сами знаменитости даже не подозревали, что их образы использованы в столь откровенном контенте.

"Это вредительство. Если мир не запретит это категорически, вместе взявшись за руки, то мы столкнемся с непредвиденными последствиями в нравственном смысле", - заключил Никита Сергеевич.

Он также дал понять, что не стоит заменять дипфейками тех актеров, которые уехали из России и теперь нелицеприятно о ней высказываются.

Кстати

Сегодня открывается 46-й Московский международный кинофестиваль. В общей сложности на его экранах покажут 230 фильмов из 50 стран мира.

Справка "РГ"

Дипфейк - синтез правдоподобных поддельных изображений, видео и звука, созданных при помощи искусственного интеллекта.