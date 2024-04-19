Михалков: фильмы критикующих Россию авторов не должны выходить в прокат

Фильмы авторов, которые "бросили Россию и поливают ее грязью", не должны получать прокатные удостоверения. Такое мнение на брифинге выразил председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного фестиваля, режиссер Никита Михалков.
"Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну, и ее хающими, и поливающими грязью? Думаю, нет", - сказал он.
При этом Михалков отметил, что есть люди, которые могли снять картину и уехать из России, но оставаться в своей профессии.
"В этом нет ничего особенного, важно же, почему человек уехал и как он реагирует на происходящее в его стране тогда, когда он ее оставил. Потому что мы все знаем, что есть люди, которые уехали, которые занимаются своим делом, или не занимаются своим делом, но, по крайней мере, не пытаются заработать на том, чтобы оскорблять свой народ, который они бросили, свою армию, которая защищает страну, [оскорблять] вообще свою страну", - пояснил Михалков.