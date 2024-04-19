Михалков: фильмы критикующих Россию авторов не должны выходить в прокат

Фильмы авторов, которые "бросили Россию и поливают ее грязью", не должны получать прокатные удостоверения. Такое мнение на брифинге выразил председатель Союза кинематографистов, президент Московского международного фестиваля, режиссер Никита Михалков.

"Стоит ли давать разрешительное удостоверение картинам, которые сняты людьми, бросившими страну, и ее хающими, и поливающими грязью? Думаю, нет", - сказал он.

При этом Михалков отметил, что есть люди, которые могли снять картину и уехать из России, но оставаться в своей профессии.