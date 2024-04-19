Вышел трейлер фильма «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини на русском языке

«Кинопоиск» опубликовал трейлер фильма «Реальная история Уиннер» на русском языке. В ролике можно услышать официальный дубляж.

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Фильм рассказывает о бывшей разведчице в исполнении Сидни Суини, которую обвиняют в госизмене. Она действительно совершила преступление? Если нет, то как выпутаться? Героиня встречает на пути множество персонажей, и каждый то ли искренне хочет помочь, то ли манит в ловушку.

Главную роль в картине сыграла Сидни Суини. Вместе с ней в проекте сыграют Джош Хэмилтон, Маршант Дэвис и другие.

В российский прокат картина выйдет 2 мая — её выпустит творческое объединение Arthouse.