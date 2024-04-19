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Фильм «Сто лет тому вперёд» возглавил кинопрокат в России за четверг

18 апреля состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва. В первый день лента смогла возглавить кинопрокат России, заработав 33,9 млн рублей. Аналитики ожидают, что по итогам уикенда сборы картины превысят 270 млн рублей.

Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России за четверг
© CENTRAL PARTNERSHIP

Топ-10 самых кассовых фильмов в прокате России за 18 апреля

  1. «Сто лет тому вперёд» — 33,9 млн рублей
  2. «Падение империи» — 3,9 млн рублей
  3. «Летучий корабль» — 3,5 млн рублей
  4. «Карина» — 2,8 млн рублей
  5. «Город тайн: Исчезнувшая» — 2,2 млн рублей
  6. «Паутина страха» — 1,6 млн рублей
  7. «По Фрейду» — 1,5 млн рублей
  8. «Артур, ты король» — 1,06 млн рублей
  9. «Онегин» — 1 млн рублей
  10. «Манкимэн» — 989 тысяч рублей

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

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