Фильм «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России за четверг

18 апреля состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперёд» — экранизации одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва. В первый день лента смогла возглавить кинопрокат России, заработав 33,9 млн рублей. Аналитики ожидают, что по итогам уикенда сборы картины превысят 270 млн рублей.

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Топ-10 самых кассовых фильмов в прокате России за 18 апреля

«Сто лет тому вперёд» — 33,9 млн рублей «Падение империи» — 3,9 млн рублей «Летучий корабль» — 3,5 млн рублей «Карина» — 2,8 млн рублей «Город тайн: Исчезнувшая» — 2,2 млн рублей «Паутина страха» — 1,6 млн рублей «По Фрейду» — 1,5 млн рублей «Артур, ты король» — 1,06 млн рублей «Онегин» — 1 млн рублей «Манкимэн» — 989 тысяч рублей

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.