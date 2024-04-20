«Мятежная Луна 2» стала худшим фильмом Зака Снайдера

19 апреля состоялась премьера блокбастера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» от Зака Снайдера («300 спартанцев», «Хранители», «Человек из стали»).

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Судя по оценкам, фильм не только разочаровал зрителей, но и стал худшим проектом в карьере режиссера.

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«Мятежная Луна 2» получила в среднем 5,2 балла из 10 на агрегаторе IMDb, в то время как у первой части — 5,6/10. На сайте Rotten Tomatoes у проекта вовсе 18% «свежести».

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Критики и фанаты ругают «Луну» за глупый сюжет, переизбыток сцен в замедленной съемке и растянутость повествования. Химии между героями зрители тоже не увидели, а среди достоинств блокбастера обычно выделяют эпичные сражения. «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» доступна на Netflix с русскими субтитрами. На торренты ленту слили в день премьеры. По словам Снайдера, у него есть планы сразу на шесть фильмов вселенной.