В Адыгее создадут фильм, представляющий версию о черкесских корнях Леонардо да Винчи
Художественно-документальный фильм, сюжет которого затрагивает родословную и творчество итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого и инженера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, создадут в Адыгее в рамках российско-арабского кинематографического проекта "Садака" российской НКО "Евразийский диалог". Он познакомит зрителя с версией о его возможном происхождении от дочери черкесского князя, украденной и отданной в рабство в Италию, сообщила ТАСС участник проекта, доцент Кубанского госуниверситета Саида Муса (Панеш).
"По свидетельству современных ученых, существует высокая вероятность того, что мама всемирно известного итальянского художника имела адыгское (черкесское) происхождение. Дочь богатого черкесского князя выкрали и продали в рабство в Италию, после чего она поступила в услужение в семью нотариуса Антонио да Винчи, проживавшего с семьей в селении Анкиано. Девушка забеременела от наследника рода да Винчи Пьеро и родила одаренного сына, которого позже назовут величайшим художником человечества. Цель нашего проекта по созданию фильма - приподнять вуаль таинственности над историей рождения Леонардо да Винчи", а также поразмышлять о том духовном наследии, которое Леонардо оставил после себя людям", - сказала она.
Сценарий для фильма создан Саидой Муса (Панеш) шесть лет назад после знакомства с Алессандро Веццози - директором Музея Леонардо да Винчи на его родине в Винчи. Исследование, которое легло в основу фильма, проведено на архивных материалах, предоставленных Алессандро Веццози, работах ученого-биографа Мартина Кемпа, писателя-биографа Кертиса Билла Пеппера, а также профессора доктора наук из Абхазии Вячеслава Чирикба, занимавшихся изучением биографии и творчества Леонардо.
"Съемки фильма планируют проводить в рамках международного, российско-арабского кинематографического проекта "Садака" российской некоммерческой организации "Евразийский диалог", - уточнила Муса (Панеш).
По ее словам, участие в проекте подтвердили Королевская кинематографическая комиссия (Иордания), Минкультуры Иордании, профильные органы власти Королевства Саудовской Аравии. Власти и общественность Адыгеи с интересом приняли идею создания фильма о кавказских корнях Леонардо, так как в замысел входит не только представить зрителю интереснейшую историю рождения великого художника, но и показать красоту природы юга России, познакомить с культурным и туристическим потенциалом. Съемки фильма планируется провести в Адыгее, Кубани, Крыму, Италии, Франции, Турции, Иордании, Абхазии, Саудовской Аравии, добавила собеседница агентства.
Как рассказала ТАСС директор Международного центра Адыгейского госуниверситета, профессор кафедры английской филологии Сусанна Макерова, для реализации проекта привлекаются эксперты, ученые, специалисты-леонардоведы.
"В ближайшее время в Адыгее планируем научную конференцию, в которой примут участие ведущие леонардоведы Италии, российские ученые, а также представители музейных институций, культурных центров, деятели культуры России, Адыгеи, Франции, Абхазии, Турции, Крыма, Санкт-Петербурга, что положит начало более тесному взаимодействию в рамках формируемого нами сообщества", - сказала она.