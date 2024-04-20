В Адыгее создадут фильм, представляющий версию о черкесских корнях Леонардо да Винчи

Художественно-документальный фильм, сюжет которого затрагивает родословную и творчество итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого и инженера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, создадут в Адыгее в рамках российско-арабского кинематографического проекта "Садака" российской НКО "Евразийский диалог". Он познакомит зрителя с версией о его возможном происхождении от дочери черкесского князя, украденной и отданной в рабство в Италию, сообщила ТАСС участник проекта, доцент Кубанского госуниверситета Саида Муса (Панеш).

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"По свидетельству современных ученых, существует высокая вероятность того, что мама всемирно известного итальянского художника имела адыгское (черкесское) происхождение. Дочь богатого черкесского князя выкрали и продали в рабство в Италию, после чего она поступила в услужение в семью нотариуса Антонио да Винчи, проживавшего с семьей в селении Анкиано. Девушка забеременела от наследника рода да Винчи Пьеро и родила одаренного сына, которого позже назовут величайшим художником человечества. Цель нашего проекта по созданию фильма - приподнять вуаль таинственности над историей рождения Леонардо да Винчи", а также поразмышлять о том духовном наследии, которое Леонардо оставил после себя людям", - сказала она.

Сценарий для фильма создан Саидой Муса (Панеш) шесть лет назад после знакомства с Алессандро Веццози - директором Музея Леонардо да Винчи на его родине в Винчи. Исследование, которое легло в основу фильма, проведено на архивных материалах, предоставленных Алессандро Веццози, работах ученого-биографа Мартина Кемпа, писателя-биографа Кертиса Билла Пеппера, а также профессора доктора наук из Абхазии Вячеслава Чирикба, занимавшихся изучением биографии и творчества Леонардо.

"Съемки фильма планируют проводить в рамках международного, российско-арабского кинематографического проекта "Садака" российской некоммерческой организации "Евразийский диалог", - уточнила Муса (Панеш).

По ее словам, участие в проекте подтвердили Королевская кинематографическая комиссия (Иордания), Минкультуры Иордании, профильные органы власти Королевства Саудовской Аравии. Власти и общественность Адыгеи с интересом приняли идею создания фильма о кавказских корнях Леонардо, так как в замысел входит не только представить зрителю интереснейшую историю рождения великого художника, но и показать красоту природы юга России, познакомить с культурным и туристическим потенциалом. Съемки фильма планируется провести в Адыгее, Кубани, Крыму, Италии, Франции, Турции, Иордании, Абхазии, Саудовской Аравии, добавила собеседница агентства.

Как рассказала ТАСС директор Международного центра Адыгейского госуниверситета, профессор кафедры английской филологии Сусанна Макерова, для реализации проекта привлекаются эксперты, ученые, специалисты-леонардоведы.