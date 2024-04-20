В Лондоне состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

В Лондоне представили фильм французских кинематографистов, историческую драму «Жанна Дюбарри». Событие состоялось почти через год после мировой премьеры картины на Каннском кинофестивале в мае 2023-го. Тогда съёмочная группа удостоилась 7-минутной овации от аудитории.

© Кадр из трейлера фильма "Жанна Дюбарри"

В этот раз на красной дорожке отметились практически все участники проекта во главе с главными звёздами – режиссёром/актрисой Майвенн и Джонни Деппом. В фильме рассказывается фееричная история девушки, вышедшей из низов и ставшей фавориткой короля Франции.

В беседе со зрителями после показа актёр приоткрыл завесу таинственности над тем, как после скандального судебного процесса с Эмбер Херд получил роль во французском проекте. Как известно, в Голливуде звезду «Пиратов Карибского моря» после некрасивой истории с бывшей женой, обвинившей его в домашнем насилии, перестали приглашать на работу.

По словам Деппа, он был удивлён, когда к нему поступило предложение сыграть в «Жанне Дюбари» короля Людовика XV.

«У вас в голове крепко засело, что вы из восточного Кентукки... понимаете, пришли из «ombelico nombril» - из дыры в никуда, а вам предлагают сыграть короля Франции, - сообщил Депп. – Это не произвело на меня никакого впечатления, я попытался убедить её не брать меня. Но она не слушала и была настроена решительно утвердить меня в актёрский состав. И что бы мы ни сделали, что бы мы ни пережили, я думаю и надеюсь, что вы поймёте – это стоило страданий и попыток снять этот фильм».

Депп также назвал себя «странным, чудным, удивительным счастливчиком», который сразу получил роль.

«Потому что, когда Майвенн и я, действительно, встретились в первый раз и поговорили о том, чтобы сделать фильм, и чтобы я сыграл Людовика XV, то в голове у меня произошло моментальное возвращение в жаркий Кентукки. Можете понять, каково это – прийти из ниоткуда и внезапно сыграть короля Франции», - добавил Джонни.

Премьера «Жанны Дюбари» в кинотеатрах запланирована на 2-е мая.