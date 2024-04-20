На ММКФ показали «Неваду». Фильм, отсылающий к классике

На ММКФ показали фильм "Невада", совместного производства России и Аргентины. Режиссеры Матиас Муса и Анна Тюрина. Краткая аннотация картины ловила зрителя на крючок обманчивой приманкой. Был обещан рассказ о женщине, муж которой сошел с ума. И уже с первых кадров появляется ожидание, как главная героиня (ее играет Татьяна Дмитриевская) - молодая женщина из маленького городка под Нижним, ее сын Лешка и свекровь (все эпитеты - прилагательные в превосходной степени - к ногам Ольги Лапшиной) будут жить с сумасшедшим - с шизофреником.

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Фильм поначалу верно ведет по этой дороге. Оформлять или не оформлять инвалидность. На самом ли деле он болен, или притворяется. Врачи, больницы, злобные соседи, а для Лешки - дворовые мальчишки, обзывающие его "Шизиком"... Но в какой-то момент муж становится не то, чтобы призраком, но символом. Он олицетворяет всех мужчин, на которых больше по тем или иным причинам нельзя положиться. Ушли ли они на войну, заболели ли, запили ли горькую или замкнулись в себе. Муж как бы есть, но как бы его и нет.

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И картина утаскивает за собой зрителя в омут бабьего царства. Где невестка и свекровь не могут поделить мир - начиная от денег-ложек-поварешек и заканчивая нравственностью и моралью. Не могут поделить мужчин. И тупо тычут друг в друга своей ненавистью, при этом осознавая, что нужны друг другу, так как больше - никого. Есть хозяйка продуктового магазина, недодающая денег и отбирающая мужчин. Есть соседки... И мальчишка, которого нужно воспитать.

В пространстве фильма носятся нотки грозы, в том числе и "Грозы" Александра Островского. Только свекровь Нина Васильевна недотягивает до Кабанихи - более человечна. Фильм наполнен образами, которые заставляют подозревать в Анне Тюриной не автора нескольких киноработ, а уже взрослого и зрелого режиссера. Красные туфли, утопленные в цементе; вода, утекающая, как жизнь, бабочка на окне, горящий спичечный домик... И неожиданно Ван Гог - как мужчина, который был не в себе.

Фильм дарит зрителям две прекрасные откровенные сцены. Показана самая эротическая рыбалка в российском кино, при этом без "обнаженки" и пошлостей. И резкая сцена интима на колесе обозрений. Тоже без пошлости. Тема церкви в разных ее проявлениях не может не затронуть зрителя, даже если он - не верующий. И режиссеру поразительно удаются сны главной героини. Было невероятно жаль, когда на пресс-конференции после фильма Анна Тюрина призналась, что не смогла до конца воплотить идею со сном в церкви, потому что не хватило денег. Возникло ощущение, что средства, выделенные на отечественное кино, идут куда-то не туда. Слов в фильме немного. Проблемы "бабьего царства" жужжат, как мухи...И, уже выйдя из зала, зритель станет долго разгадывать загадку, отчего фильм называется "Невада". И догадается, сообразив, что речь идет - о спасительном чуде, которое появляется в самом финале.

… Хотя в фильме есть еще одно чудо - актерской игры. Когда по лицу Ольги Лапшиной, на котором не появляется ни единой слезинки, зритель понимает, что на самом деле случилось с ее заболевшим сыном.